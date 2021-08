Compras por impulso, "decisión que le pasó factura a mi bolsillo"

Compras por impulso, tan irresistibles como devastadoras. "En un mundo ideal todos haríamos un presupuesto, ahorraríamos antes de gastar e invertiríamos un porcentaje de nuestro ingreso, pero en la vida real las cosas son muy diferentes y la quincena se nos va "como agua"" de acuerdo con Daniel Urías, Fundador y Director de Cooltura Financiera.

Comprar dulces en el puesto de la esquina de tu oficina, que según tú te van a durar toda la semana y terminas comiéndotelos en un momento de estrés, o ir al súper a comprar detergente y salir con una pantalla de 57" que estaba "en oferta", es un claro ejemplo de la necesidad por tener un presupuesto pero sobre todo identificar las necesidades de consumo y de gasto.

Las compras por impulso son las realmente no necesitas, ni forman parte de tu presupuesto, pero te justificas pensando: "para eso me mato trabajando, ni más rico ni más pobre, yo lo valgo". Puede ser que pienses que comprar unos dulces no te va a dejar en la ruina, pero si sacas la cuenta de cuánto pagas al mes por ese antojo y sumas muchas otras pequeñas compras, seguramente cambiarás de opinión, dijo.

De acuerdo con el experto en finanzas personales, "es fácil perder el control de tus gastos y afectar bastante tu presupuesto mensual".

Inflación ¿personal?

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró en julio un nivel de 5.81 por ciento a tasa anual, presionado por el aumento en los precios del gas doméstico LP y de alimentos.

Según el reporte del Índice Nacional de Precios al Consumidor (Inpc), el incremento de los precios del gas doméstico LP, que registró un alza mensual de 5.77%; tortillas de maíz con un incremento en julio de 2.39%; loncherías, fondas, torterías y taquerías, 0.78%; carne de res, 1.32%; así como de los energéticos, entre los más relevantes.

Al respecto Daniel Urías dijo a La Silla Rota: "La gente no puede tener injerencia en cuestiones económicas a nivel país, pero puedes identificar qué está subiendo más y con base en eso hacer compras estratégicas".

"Es importante identificar el costo de productos que consumes. En ocasiones se hacen compras en automático", dijo.

Sin embargo, es fundamental, hacer comparación de precios: en el mercado, en las tiendas de conveniencia, en los supermercados o hasta en el tianguis; hacer compras por mayoreo , pero sobre todo hacer una lista y tener un presupuesto, no es ver qué se me pega. Es importante hacer menús semanales, querer innovar todos los días, te obligan a hacer consumos de última hora, por los que puedes terminar pagando más y más caro".

"Ni cuenta me daba"

Leti acostumbra hacer el "super" cada quince días o hasta cada mes. Por lo general destina los vales de despensa que recibe en su trabajo, pero casi siempre la cuenta rebasa el monto y termina "poniendo de la bolsa".

"Siempre que voy al Sams mi cuenta termina muy inflada, la verdad es nunca he tenido el hábito de hacer una lista previa, siempre voy agarrando productos conforme paso por los pasillos, pero eso me ha cobrado factura por partida doble", dice.

Ella cuenta que la intensión de pagar con vales de despensa es justo para no "desequilibrar el presupuesto que tengo destinado para otras cosas, pero siempre pago de más, y apenas fui al nutriólogo y resulta que estoy 10 kilos arriba de mi peso".

"Según yo no como tanto, pero al hacer cuentas y memoria caí en la cuenta que en realidad gasto y consumo cosas que afectan mi bolsillo y mi salud. Ir al super era comprar invariablemente un par de caja de galletas, rejitas de refresco de coca, helado nunca puede faltar. Además, suelo comprar verdura que no me dura tanto y que me sale más cara", platica.

A partir de la ida al doctor, "he sido más disciplinada, reduje el gasto de la despensa, y por mucho, me di cuenta que siempre compraba cosas que estaban de más en la casa, además, que tengo un gusto culposo por la ropa y los tuppers. Ahora compro lo de mi semana en el tianguis de los sábados y realmente he visto un beneficio económico y de salud".

Evita las compras impulsivas

De acuerdo con Cooltura Financiera, emprender las siguientes acciones darán un respiro a tu economía.

-Crea un presupuesto mensual, ponlo en papel y pégalo en el refri, guarda una copia en tu carro, otra en tu recamara, en tu oficina... para que no se te olvide cuánto y en qué puedes gastar.

-Establece metas, ¿quieres comprarte una TV? Perfecto, haz un plan de ahorro basado en el monto que puedes apartar, ahora que ya sabes cómo gastar tu dinero, también sabes cuánto puedes destinar para tus objetivos.

-Crea una lista de los artículos que realmente son indispensables y apégate a ella.

-Conforme tomes control de tu presupuesto, podrás incluir una sección de antojos y gastos innecesarios; se vale comprar lo que tu quieras siempre y cuando tengas tus propios límites

-No vayas al súper con hambre! Comprarás más de lo debido porque todo se te va a antojar y recuerda que si llevas una lista, es para respetarla.

-No compres cuando estés triste, es mentira eso de que te hará sentir mejor, sólo terminarás con deudas, artículos innecesarios y más triste por no tener para pagar.

-Hazte siempre las preguntas: ¿Lo necesito? ¿puedo pagarlo de contado? Si pago a crédito, ¿mis deudas estarán bajo control? ¿Comprarlo me dejará casi en la ruina y sin dinero para emergencias?

-No seas víctima de tus propios antojos y antes de sacar la cartera pon en una balanza si lo que quieres comprar es realmente necesario y si ese gasto representará una deuda a futuro.