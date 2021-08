"Compraba todo por internet, hasta que me dieron 'gato por liebre'"

Las compras en línea aumentaron, en especial debido al confinamiento, pero ¿qué pasa si tu pedido todavía no llega?

Alondra tiene 24 años, y durante la pandemia ha desarrollado un gusto culposo: "querer comprar de todo en internet".

"Sí por el confinamiento no he salido casi y me resulta mucho más práctico comprar en línea, la verdad es que yo siempre promuevo el e-commerce y nunca había tenido ningún propblema...hasta hace poco".

Ella comenta que hace ha tenido dos incidentes. "El primero fue cuando compré en la plataforma de ventas de Facebook unos audífonos. Todo parecía ir bien hasta que los recogí y llegué a casa me di cuenta que eran usados y traían mal un auricular".

"Pero el peor de todos fue en una ocasión que compré una bolsa, no me pareció extraña la publicación y si un buen precio. Hablé por mensaje un par de ocasiones con la vendedora, hice un pago vía transferencia y el día que acordamos no llegó. Le mandé mensaje y nada, las llamadas no las respondía hasta que un día seguramente me bloqueó porque ya no entró la llamada. Quise escribir una mala reseña, pero curiosamente tampoco pude, algo pasó".

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), si haces una compra en internet, para lograr que la operación sea un éxito, recomendó:

-Asegurarse de que las páginas de internet o tiendas virtuales sean seguras y fidedignas

-Identificar el nombre comercial del vendedor y que esté a la vista su domicilio físico en México, números de teléfono y medios de contacto correctos, así como su aviso de privacidad.

-Informarse sobre los medios de envío, empresa de paquetería y los tiempos de entrega, así como los medios para darle seguimiento a su pedido y pueda rastrearlo por internet.





¿QUÉ HACER SI TUVISTE PROBLEMAS CON LA COMPRA ONLINE?

Al realizar una compra en línea como consumidor tienes las mismas garantías que si hubieras comprado en un establecimiento físico, según la Ley Federal de Protección al Consumidor.

1. Lo primero es tratar de contactar al vendedor, ya sea por e-mail, formulario de contacto, redes sociales, teléfono o cualquier otra opción que encuentre en su web o en la nota del pedido.

2. Si no obtienes respuesta y existe un corporativo que avale la empresa o área general de servicio al cliente, acércate a ellos. Si tampoco existe ese respaldo, regresa al sitio web, busca los términos y condiciones y reúne todos los comprobantes de compra.

3. Acércate a la Profeco para el caso de bienes y servicios comerciales, para poner su reclamo. Necesitarás presentar toda la información relacionada al caso, como por ejemplo e-mails y comprobante del pago.

Si se trata de un problema con productos o servicios de banca en línea o financieras, la entidad que podrá orientarle en su reclamo es la Condusef.

¿QUEJA O DENUNCIA?

Para la Profeco, no es lo mismo una queja que una denuncia, aunque aquí se reciben ambas. Si un proveedor de bienes o servicios afecta tus derechos como consumidor, hay dos formas de actuar en su contra.

Queja: reclamación formal cuando el comercio no respeta los términos, garantías y condiciones pactadas, o bien, cuando te cobran una tarifa más alta de la que correspondía. En este caso, se interpone en la Profeco y debe tener a mano: identificación oficial, contrato, recibo o comprobante de compra, nombre y domicilio del proveedor o contacto donde puede ser localizado, así como descripción del bien o servicio que se reclama.

Puedes hacerlo vía concilianet, o mediante cualquiera de los canales de Profeco. Si compraste en una tienda mexicana desde el extranjero, la queja se canaliza al Departamento de Conciliación a Residentes en el Extranjero (CARE).

Denuncia: actos u omisiones de un comercio que afecten tus intereses o los de la gente. Por ejemplo, si un establecimiento no cuenta con las medidas de seguridad adecuadas. En este caso, no necesitas presentar pruebas de la falta ni se te pedirán datos personales, solo hay que describir brevemente la situación con todos los datos posibles.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha advertido de los riesgos al realizar compras en ciertos sitios en internet como Facebook, ya que no tienes la seguridad de que lo que te estén ofreciendo realmente sea de calidad o te sea entregado después de que realices tu pago.