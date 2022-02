¿Cómo ver si tengo saldo a favor en el SAT?

Si eres una persona física y quieres un dinero extra por pagar tus impuestos, esto te interesa. ¿Sabías que si haces de forma correcta tu pago de impuestos y declaración anual al Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrías generar saldo a favor?

El saldo a favor corresponde es efectivo si demuestras que la cantidad de impuestos que pagaste es mayor a la que te correspondía, lo que te da el derecho a que te devuelvan la diferencia entre ambos montos. Aunque en ocasiones el SAT puede retener tu dinero, hacer que te devuelvan tu saldo no es un trámite complicado.

En muchas ocasiones tu saldo a favor se deposita de forma automática, en otras, a veces también se debe solicitar. Para ello, debes ingresar al sitio del SAT y acceder a tu Buzón Tributario, colocar tu RFC, contraseña y e.firma. Una vez hecho eso, busca dar clic en "Devoluciones y compensaciones" y en caso de tener saldo a favor podrás solicitar ahí.

Si el fisco no detecta ninguna inconsistencia o irregularidades en tus cuentas podrás recibir tu depósito sin ningún problema. Si el monto se encuentra en 10 mil y 150 mil pesos será necesaria una clave bancaria estandarizada (CLABE) y deberá estar pre-registrada en el sistema.

El SAT tardará aproximadamente 40 días, después de presentar la solicitud, en realizar tu depósito bancario. Si el SAT no te permite la devolución podría ser debido a algunas de las siguientes razones: que tu saldo contribuyente excede los 150 mil pesos; si en 2020 adquiriste beneficios por negocios o bienes en copropiedad, sociedad conyugal o herencia; en caso de que su saldo no corresponda al ejercicio vigente; que tu RFC de contribuyente este suspendió o si te encuentras como "no localizado" en tu domicilio fiscal.