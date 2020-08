Cómo van las principales economías del mundo durante la recesión

Las principales economías desarrolladas del mundo están oficialmente en recesión. El viernes, Canadá se unió a Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos para informar que su economía se contrajo drásticamente en la primera mitad de 2020 debido a la pandemia.

La producción económica canadiense se contrajo un 11.5% entre abril y junio, la caída más pronunciada en los registros que se remontan a 1961. Ahora, seis meses después de que el brote de coronavirus comenzara a acelerarse rápidamente fuera de China, está cada vez más claro que los países no se recuperarán al mismo tiempo.

VELOCIDADES DIFERENTES

Si bien la covid-19 dio un golpe brutal a la economía de todos los países, la magnitud del impacto ha variado significativamente en todo el mundo.

El Reino Unido ha tenido el peor desempeño que cualquiera de sus grandes pares mundiales, con su economía contrayéndose en más de una quinta parte entre abril y junio. Ben May, director de investigación macro global de Oxford Economics, atribuye esta debilidad en parte a factores estadísticos, incluida la forma en que el gobierno contabiliza la inflación.

Pero, también señaló a CNN, la importancia del gasto de los consumidores para la economía británica, que magnifica los efectos del distanciamiento social, así como la renuencia inicial del gobierno del Reino Unido a imponer estrictas medidas de cuarentena.

Incluso los países que cerraron antes que el Reino Unido han sufrido dramáticas desaceleraciones económicas, y la cantidad de casos de coronavirus y las decisiones gubernamentales sobre cuándo reabrir oficinas y restaurantes dictan la magnitud del daño.

Si bien todos los países del G7 sufrieron su peor caída del PIB registrada, Francia parece haber sido golpeada más duro que Alemania en parte debido a la cuarentena extremadamente dura que adoptó en abril, según el economista del Berenberg Bank, Florian Hense.

Y aunque Italia emergió como un epicentro de infecciones en marzo, su decisión de imponer restricciones al movimiento temprano pudo haberlo preparado para un segundo trimestre que fue un poco menos severo de lo que se temía.

Algunas partes de la economía estadounidense comenzaron a reabrir en mayo, lo que significó que la caída no fue tan pronunciada como se pronosticó en un principio. Pero esto puede llevar a un trimestre más débil de julio a septiembre, especialmente dado que un aumento en los casos en junio obligó a algunos funcionarios locales a volver a imponer restricciones a fines de ese mes.

CHINA

El claro valor atípico entre las principales economías es China, que se catapultó a la modalidad de recuperación en el segundo trimestre tras una caída del PIB entre enero y marzo, su peor desempeño en un período de tres meses en décadas.

Como epicentro inicial del brote y el primero en el mundo en imponer medidas draconianas para tratar de controlar la propagación del virus, China fue la primera gran economía en reabrir. Eso le ha dado una ventaja.

El destino de estos países a partir de aquí depende en gran parte del virus y de la carrera por una vacuna, dijo Knightley, y algunos economistas advirtieron sobre la posibilidad de una recesión de doble caída en la que la producción vuelva a caer.

Un rápido aumento de casos graves podría impulsar a los gobiernos a reintroducir estrictas medidas de bloqueo. Eso golpearía la confianza del consumidor por segunda vez, reduciría el gasto y la inversión y desviaría la recuperación.

APOYOS DEL GOBIERNO

Los esfuerzos de ayuda del gobierno también tienen un papel vital en determinar hacia dónde se dirigen las economías.

En Estados Unidos, demócratas y republicanos aún no pueden ponerse de acuerdo sobre un cuarto paquete de estímulo. Aunque el presidente Donald Trump tomó medidas ejecutivas para mejorar los beneficios por desempleo en ausencia de un acuerdo, agregando 300 dólares por semana a los controles estatales de desempleo, la falta de medidas más integrales es un riesgo, según Knightley.

Los 600 dólares adicionales por semana que recibieron los estadounidenses desempleados hasta julio sirvieron como un gran impulso al gasto de los consumidores. Incluso cuando el desempleo se disparó, los ingresos personales en los Estados Unidos aumentaron un 10.5% en abril, ya que el gobierno brindó apoyo adicional y recortó cheques de 1,200 dólares.

Los estrategas de Goldman Sachs estiman que la interrupción del beneficio de 600 dólares dará como resultado una disminución de 70 mil millones en los ingresos personales en agosto, lo que afectará tanto al gasto del consumidor como a las ventas minoristas.

Mientras tanto, Alemania extendió recientemente la duración de su programa que mantiene a los trabajadores en las nóminas corporativas al subvencionar sus salarios hasta 202.

May, de Oxford Economics, dijo que si la gente no confía en los líderes del gobierno para tomar decisiones en su interés, podría contener el gasto. Una encuesta del Pew Research Center de 14 economías avanzadas publicada esta semana encontró que la mayoría de estadounidenses y británicos no creían que su país hubiera hecho un buen trabajo al lidiar con la covid-19.