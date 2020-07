¿Cómo sé cuál es mi Afore y cuánto tengo ahorrado?

Con la noticia de la propuesta para modificar el sistema de pensiones, surgen varias dudas y preocupaciones sobre las Afores, incluso es común escuchar a trabajadores formales decir "yo no tengo Afore" porque nunca han hecho un trámite, o desconocer dónde y cuánto tienen ahorrado. Aquí todo lo que tienes que saber de las Afore.

Las Afores son entidades financieras que administran los recursos para el retiro de los trabajadores, así cada empleado tiene una cuenta individual.

La Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) surgió a partir del 1 de julio de 1997, todas las personas que ingresaron a un empleo y se registraron como trabajadores ante el IMSS obtuvieron una cuenta individual de ahorro para el retiro.

Las afores, aunque pertenezcan a algún banco, se dedican exclusivamente a administrar e invertir los ahorros de los trabajadores, para que tengan una pensión mayor.

¿BANCO O GOBIERNO?

Si tú no eliges una administradora para tu fondo de retiro (Afore), el gobierno automáticamente va reuniendo tus aportaciones como asalariado y las asigna a las Afores que den un mayor rendimiento neto y logren el mayor registro de cuentas asignadas.

¿Si nunca he elegido no he ahorrado nada? No. Si cotizas al IMSS o ISSSTE y no eliges Afore, tu cuenta de ahorro para el retiro será asignada a una de las Afore que para el gobierno haya generado mayores rendimientos. Las cuentas son asignadas una vez al año. Si tu cuenta permanece durante 2 años en la Afore que se te asignó y no has solicitado el registro en una de tu elección, la Consar reasignará tu cuenta a la Administradora que considere mejor.

La asignación y la reasignación permiten que tu ahorro para el retiro se mantenga en constante crecimiento; sin embargo, es tu derecho y lo recomendable elegir una Afore.

Antes de registrarte en una Afore, te recomendamos revisar las opciones que hay y considerar tres factores: los rendimientos que te da a ganar, la comisión que te cobra y los servicios que te ofrece. Escoge la que más te convenga, el trámite no tiene costo. Puedes consultar la página de la Consar donde viene el comparativo de las Afores para que tu decidas cuál es la mejor opción.

¿CÓMO SÉ DÓNDE ESTÁ MI AFORE?

Lo primero que tienes que hacer es ubicar dónde tienes tu cuenta, para ello, puedes ingresar a la página www.e-sar.com.mx con tu Número de Seguridad Social (NSS) o tu Clave Única de Registro de Población (CURP) y un correo electrónico para que te envíen la información. Otra llamar al SARTEL (01 55) 13-28-5000, también con tu CURP o NSS.

A tu correo te llegará el nombre del banco o entidad donde se encuentra tu ahorro. En caso de no recibirlo, es recomendable llamar a SARTEL con los datos de identificación personal.

Una vez que ya sepas la entidad que tiene tu ahorro para el retiro, debes entrar en contacto con su área de Afores para pedir seguimiento o cambiar si es tu decisión pasar tu ahorro a otra administradora.

SEMANAS COTIZADAS

Un factor importante que necesitas saber es conocer las semanas que llevas cotizando. Para esto es necesario un trámite que se realiza en línea en la página de Servicios Digitales del IMSS, donde se puede generar un reporte de todo el tiempo que llevas cotizando, nuevamente se te pedirá tu CURP, número de seguridad social y proporcionar un correo con los que se obtiene la llamada Constancia de Semana Cotizadas.

En el reporte vendrán todos los movimientos registrados desde que comenzaste a cotizar. En el mismo sitio se pueden realizar aclaraciones sobre el conteo de tus semanas cotizadas.

¿CÓMO SÉ CUÁNTO DINERO TENGO?

Ya que elegiste tu Afore, o bien sabes en cuál estás, puedes saber el saldo de tu cuenta.

Las Afores te deben mandar estados de cuenta a tu domicilio o a tu correo electrónico, incluso en algunos casos cuentan con aplicaciones móviles donde puedes verificar tu saldo.

En tu cuenta individual vendrá la cantidad total que tienes acumulada en tu cuenta a la fecha de corte de tu estado de cuenta. Incluye información de las subcuentas: tu ahorro para el retiro, más el ahorro voluntario (si es que tú o tu patrón lo han realizado) y el ahorro para la vivienda.

Es importante que verifiques tus datos personales. Revisa que tu nombre, CURP, RFC y NSS (número de seguridad social) sean correctos. Errores en tus datos personales, por mínimos que parezcan, pueden convertirse en un problema cuando quieras disponer de tus recursos. Si detectas alguna irregularidad en tus datos, ponte en contacto con la Afore que administra tu cuenta.

¿POR QUÉ VIENE CUENTA DE VIVIENDA?

En tu estado de cuenta vendrán todas las aportaciones, retiros, rendimientos y comisiones que se realizaron en las subcuentas de ahorro para el retiro y ahorro voluntario dentro del periodo, así como el saldo anterior y saldo final.

Los recursos de vivienda son administrados por los institutos de vivienda: Infonavit o Fovissste. La Afore sólo informa a través del estado de cuenta el saldo que le es reportado por el Instituto que corresponda. Cualquier duda que tengas respecto a tu ahorro para la vivienda, debes comunicarte directamente al Infonavit o Fovissste.

Esta subcuenta de vivienda la puedes utilizar para incrementar el crédito hipotecario que te otorga el Infonavit, así podrás ampliar tu capacidad de compra y adquirir una mejor vivienda, pero si no ejerces tu crédito de vivienda, también puede ser utilizado para mejorar tu pensión al momento de tu retiro.

Si estás bajo el régimen de la Ley del IMSS de 1997, tu ahorro acumulado en el Infonavit más los intereses generados durante tus años de trabajo te lo devolverá tu Afore; si estás bajo el régimen de la Ley del IMSS de 1973, podrás solicitar la entrega de tu ahorro directamente en el Infonavit.

¿MI AFORE GARANTIZARÁ UN BUEN RETIRO?

Las malas noticias, y por ello se retomó el tema de las pensiones, es que de acuerdo con cálculos gubernamentales, los trabajadores que no realizan aportaciones complementarias a su cuenta individual, recibirán una pensión de entre el 20 y el 35% de su salario actual.

Eso quiere decir que si tu salario actual es de $10,000 y no realizas aportaciones voluntarias, cuando te jubiles recibirás cada mes entre $2,000 y 3,500 pesos como pensión.

Por ello, expertos recomiendan hacer un ahorro voluntario en tu Afore o bien, incrementar tu porcentaje de ahorro. Aquí te damos consejos sobre cómo puedes lograr ahorrar hasta 20% de tus ingresos.