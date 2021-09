¿Cómo presentar una queja a la Condusef si tu banco falla?

Si tienes una cuenta bancaria, es casi seguro que en algún momento de tu vida hayas tenido algún problema con tu banco. Puede que haya sido un cargo no reconocido, una comisión que no sabías que te cobraban, robo de identidad donde vaciaron tu cuenta bancaria o falla en la banca por internet, como la más reciente en la que por unas 20 horas, 24 millones de personas en México, clientes del banco BBVA, se quedaron sin acceso al dinero en sus cuentas.

Si has sido víctima de alguno de estos problemas, también sabes lo tortuoso que puede llegar a ser la aclaración de una situación así como la burocracia de los bancos; en muchas ocasiones, puede que incluso que te lleves más de un disgusto ante la negativa de tu banco para ayudarte, por eso.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ofrece distintos canales de atención para interponer una queja contra una institución financiera.

En este organismo, la gente puede presentar quejas contra bancos, fintechs, aseguradoras, afores, entre otras instituciones financieras, según sea el caso.

¿Cómo puedo hacer mi queja si mi institución bancaria falla?

Existen dos maneras de presentar una reclamación en la Condusef en contra de 39 instituciones bancarias del país por los servicios de Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito y Cuenta Nomina.

-Agendar una cita en las Unidades de Atención a usuarios

-Agendando una cita presencial

Para el caso de se requiera agendar una cita de manera presencial, la Condusef solo da atención en los siguientes casos: Para reclamar sobre un posible robo de identidad, en caso entregar algún documento o información que complemente la denuncia previamente realizada o personas adultas mayores o con capacidades diferentes que no tengan la posibilidad de realizar un trámite de manera remota.

Proceso de forma física

Para levantar una reclamación ante la Condusef en contra de una institución financiera será necesario presentarla por escrito en sus oficinas en la Ciudad de México o en los estados de la república mexicana, según corresponda al domicilio del usuario que presentará la reclamación.

Este escrito debe de contener lo siguiente:

-Nombre y domicilio del reclamante; y, en su caso, del representante legal (así como el documento que establezca esa relación, como una carta poder simple o mandato notarial).

-Nombre de la Institución Financiera contra la que se realiza la reclamación.

-Descripción del servicio que se reclama y la relación de hechos que motiva la reclamación.

-Documentación que demuestre la contratación del servicio que se está reclamando (este puede ser, por ejemplo, el contrato de la cuenta bancaria o la tarjeta emitida por el banco a favor del usuario).

Proceso en línea

Este proceso es relativamente nuevo y tiene la finalidad de agilizar los trámites para que cualquier persona que necesite presentar una queja electrónica, pueda hacerlo desde la comodidad de su casa u oficina. Sin embargo, es importante mencionar que sólo procede en los siguientes casos:

Para productos de Tarjeta de crédito, Tarjeta de débito, y Cuenta de nómina.

Puedes presentar tu queja electrónica en el portal de la CONDUSEF. Y también es importante mencionar que si la resolución no te satisface, es posible iniciar el procedimiento presencial

Para agendar la cita, se puede hacer por medio de una llamada telefónica al Centro de Contacto y Atención por medios remotos, marcando al teléfono: 55 53 400 999; o por medio de un correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx.

En la página https://www.condusef.gob.mx/ se puede generar la cita por medio del chat en línea, o si bien en la pestaña "Agenda tu cita", se te pondrá indicar los Unidades más cercanas a tu domicilio y los horarios de atención, además de cuales están disponibles por pandemia.

Portal de Queja Electrónica

Una de las funciones con las que la Condusef cuenta para realizar denuncias en línea y de manera remota, es el Portal de Queja Electrónica. En la plataforma se da atención a los casos de: Consumo o cargos no reconocidos, solicitudes de cancelación, no disposición de efectivo en cajeros o depósitos o no depósitos reflejados en cuentas.

Para hacer uso de este sistema, se deberán seguir los siguientes pasos:

Ingresar al sitio web:http://www.condusef.gob.mx/. Ya en la pagina encontraras la opción de Portal de Queja Electrónica.

Al darle clic, la plataforma te solicitará información y datos del asunto, así como el motivo de la queja, para construir el escrito que se enviará a la institución financiera.

El sitio te solicitará contar con documentos digitalizados y datos personales a la mano como el nombre, domicilio, CURP, correo electrónico, entre otros.

Por último, deberás validar la información y recibirás una respuesta por correo electrónico con el numero de folio de la queja, así como el escrito enviado a la institución financiera.

Una de las ventajas de realizar una aclaración por el Portal de Queja Electrónica es que con el numero de folio se podrá dar un seguimiento más accesible del caso.

Según datos de la Condusef, del total de reclamaciones recibidas hasta julio de este año, 36% fueron de realizadas por adultos mayores, y entre los casos que más se repiten se encuentran fueron los consumos y cargos no reconocidos, además de transferencias no reconocidas.

