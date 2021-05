¿Cómo prefieren pagar los millenials y chavorrucos?

La pandemia de la covid-19, en materia de medios de pagos, presenta un fenómeno de adopción: la banca y los procesadores de pago aseguran que cada vez hay un mayor uso de medios digitales para hacer operaciones.

Los millennials son los que más compran online, especialmente a través del teléfono móvil. No son propensos a endeudarse, pero sí quieren tener diferentes formas de pago entre las que elegir, siendo la tarjeta de débito su favorita.

Les gusta poder comparar y elegir la mejor opción en cada caso, por eso valoran las opiniones de otros clientes y cualquier dato que les ayude en su toma de decisiones. Son exigentes en sus compras online, por eso lo mejor es ofrecerles productos de calidad y descuentos siempre que se tenga ocasión.

Los jóvenes de entre 21 y 26 años prefieren usar los nuevos medios de pagos digitales.

La Generación Z se caracteriza por ser la primera considerada nativa digital, es decir, que nació inmersa en la cultura digital, sin conocer un mundo sin Internet y que no tienen muchas de las barreras que tenían sus ancestros; esta generación comprende a aquellos nacidos en los últimos años de los 90 e inicio de los 2000 (1995-2000) aunque aún no se encuentre bien definido. Se trata de jóvenes que se sienten cómodos con la tecnología y las redes sociales.

De acuerdo con albo, los usuarios de entre 21 y 26 años es gente que empieza a trabajar, a tener ingresos propios, y necesitan organizarse financieramente. Para muchos, es la primera vez que tienen un acercamiento con un banco, sacan una tarjeta, empiezan a comprar en línea con su propio dinero y van definiendo el futuro de los negocios, de la economía y la transformación digital.

Lejos de preferir hacer las compras a través del smartphone o incluso de una computadora, los más jóvenes eligen las tiendas físicas para conseguir una mayor inmediatez y una experiencia de compra compartida con amigos. La tarjeta de débito (en físico o digital) es también su elección favorita para pagar.

Algo que tienen en común ambas generaciones es su exigencia en el nivel de seguridad y de confianza que transmita un negocio online.

Estos jóvenes manejan la tecnología sin miedo: estudian en línea, socializan en línea, compran en línea... prácticamente todo en su vida tiene una parte digital, y la forma de manejar su dinero no es la excepción. Y es que los medios de pago digitales nacieron para facilitar el acceso a los servicios financieros. Aquí algunas de sus ventajas:

1. Siempre conectados

De acuerdo con el estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México, realizado por la Asociación de Internet MX, 56.9% se conecta todos los días por igual. En México, 15.8% de los usuarios tiene entre 18 y 24 años. La Generación Z está la mayoría del día conectada por trabajo, estudio o pasatiempo, les gusta estar pegados al mundo virtual; quieren disponibilidad 24x7.

2. Desde la comodidad de la sala

Ya no se necesita salir para hacer operaciones bancarias. No va a una sucursal con horarios de atención restringidos, y no hace fila por horas. Con una conexión a Internet, puede abrir una cuenta, pagar servicios, comprar, todo desde donde estés, en cualquier momento del día y desde cualquier dispositivo.

3. El control de sus finanzas desde una app

El celular es parte de ellos, de su vida, de su guardarropa, si lo olvidan se sienten desprotegidos y regresan por él. La accesibilidad en precios y amplio catálogo de smartphones ha permitido que se posicione como el dispositivo de conectividad de mayor adopción. A diferencia de otras generaciones, los Zoomers se sienten seguros al realizar operaciones desde el móvil, conocen más sobre seguridad y se adentran en app financieras, informativas, de ecommerce, de entretenimiento, etc, sin miedo.

4. Aumento de transacciones

De acuerdo con Criteo más del 32% de las transacciones de la Generación Z se realizan desde un dispositivo móvil. La Generación Z no le teme a dejar sus datos bancarios e información personal para pagar servicios, la renta, comprar alimentos, ropa, calzado, diversión. Todo lo que sea posible, lo hacen desde su celular, ya que por lo general los procesos son mucho más rápidos y prácticos a comparación de las transacciones físicas..

5. Automatización y personalización en sus finanzas

La Generación Z se muestra contenta con la posibilidad de hacer las cosas de manera mucho más rápida y automatizando todos los procesos posibles, porque aumenta su eficiencia en el día a día.

Las aplicaciones móviles ofrecen muchas ventajas a los usuarios de la nueva generación. Tener acceso a ellas desde cualquier lugar, a cualquier hora y día, sin burocracia, sin papeleos y sin tener que pasar por largos procesos, pone a las aplicaciones en ventaja sobre las instituciones bancarias tradicionales. Si queremos conectar con los Zoomers y las generaciones futuras, tenemos que crear soluciones disruptivas, que representen un verdadero beneficio para las nuevas formas de vida".

¿Y LOS CHAVORRUCOS?

Un chavorruco es aquella persona mayor de 30 años que aún tiene "alma de adolescente y se rehúsa a usar ropa que considera "de señor" .

De acuerdo con datos de la Asociación de Bancos de México, los mexicanos rechazan los pagos digitales y utilizan efectivo; a pesar de ello, la pandemia ha acelerado la adopción de medios de pago digitales.









