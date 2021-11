Cómo liquidar las deudas en 5 pasos, según Condusef

Muchas veces la falta de liquidez nos hace caer en endeudamiento, esto puede tener diferentes causas: la falta de empleo, escasez de dinero, o porque nuestras deudas han rebasado nuestro salario, por eso es muy importante analizar cuánto se debe, salir de deudas se vuelve un tema complicado.

Tipos de deudas

Existen las deudas garantizadas, por ejemplo, un crédito hipotecario donde la propiedad es la misma garantía en caso de que no se cumpla con el pago o el crédito automotriz, donde si se deja de pagar, el banco u empresa que otorgó el préstamo hace valida la ejecución de garantía y la toma para recuperar parte del crédito otorgado. Particularmente en estas deudas la ayuda para cancelar deudas será inútil si no pagas a tiempo y perderás tu patrimonio.

El segundo tipo de deuda son las no garantizadas, donde, en caso de no pagar o cancelar el préstamo, además de la acumulación de intereses, se pueden aplicar medidas legales, además del efecto inmediato de una nota negativa en el Buró de Crédito. Sin embargo, estas a diferencia de las primeras, las técnicas para salir de deudas no afectarán tu patrimonio pero sí tu historial crediticio.

El tercer tipo de deuda es una deuda mala, es aquella que adquieres para salir de vacaciones o para alguna actividad que no te genere ganancias y sí deudas. Por lo que si buscas pagar un adeudo con un préstamo porque siempre te preguntas "cómo pagar mis deudas si no tengo dinero", esta no es la opción.

Por último la deuda buena es una que adquiriste con el fin de invertirla en un negocio o en inversiones que te dejarán rendimientos, por lo que tendrás dinero para pagar tu deuda.

¿Cómo pagar tu deuda?

1.- Lo primero que tienes que hacer es hacer un presupuesto, recortar gastos y ahorrar al menos el 10% de los ingresos.

2.- Como segundo punto debes priorizar la deuda que cuente con menor tiempo para liquidarla. Y se debe de cubrir el pago mínimo de todas las deudas que se tengan.

3.- De acuerdo con la Condusef, el paso siguiente es pasar a la deuda 2 cuando ya se haya liquidado la número 1 y repetir el siguiente procedimiento:

Cubrir el pago mínimo de una tarjeta o préstamo más el 10% de tu ingreso neto, esto evitará que los intereses sigan haciendo crecer el adeudo.

¿Qué es mejor: pagar deudas o ahorrar?

4.-Liquidada la deuda número 2, pasa a la deuda número 3, cubre: el pago mínimo más el 10% del ingreso neto, más el pago mínimo que realizabas a la deuda 1 y 2. Es decir, ya que tienes el hábito de realizar un presupuesto donde estén estimados estos montos, ahora úsalos para pagar la última de tus deudas.

5.-Cuando se tengan liquidadas todas las deudas, se debe continuar con el ahorro destinando el 10% de los ingresos, para poder convertir el acelerador de pagos, en un acelerador de ahorros.

