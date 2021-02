¿Cómo le hago para pagar mi renta ante afectaciones por coronavirus?

De acuerdo con el portal inmobiliario Vivanuncios, una de las principales recomendaciones es ponerse en contacto con el casero para negociar un plan de facilidades que permita al inquilino permanecer en la propiedad, así como que el propietario no pierda los ingresos por cesar la renta de su inmueble.

En tanto, Homie señala que se puede proponer que, cuando se reactive tu economía, pagar la renta más una fracción de lo que se tenga pausado de los que se omitió el pago, cómo se hicieran pagos sin intereses.

En caso de no llegar a una negociación con el casero y que las cuentas no sean solventes, la opción sería negociar el término del contrato para que no haya una penalización e incluso se pueda hacer la devolución del depósito de garantía para adquirir otro inmueble de menor precio que puedas costear.

Si no quieres mudarte, los arrendatarios tienen la opción de pagar con sus tarjetas de crédito, siempre y cuando no las tengan saturadas.

O bien, puedes solicitar un préstamo de nómina en tu banco para que te otorgue una suma de dinero equivalente al total o a un porcentaje de la nómina que cobras, con la ventaja de que este puede ser pagado a plazos o completamente, cuando se cuenten con los recursos suficientes.

Sin embargo, en estas dos últimas opciones hay que considerar no es recomendable adquirir una deuda durante una situación económica inestable como la que se vive actualmente no sólo en el país, sino a escala global.