Cómo las empresas pueden proteger su reputación durante una pandemia

Ante el cierre de empresas y negocios por la propagación de la pandemia del coronavirus, dos panoramas sobresalieron: tras cerrar las cortinas algunas empresas tomaron acciones para que los empleados siguieran con el sueldo completo. Mientras que otros indicaron que no pagaría al personal hasta que se suspendieran las medidas de confinamiento de sus gobiernos.

Los casos de empleadores que anteponen las ganancias al bienestar de los trabajadores durante la crisis de covid-19 han provocado reacciones negativas en el mundo, empujando a las empresas que quieren ser vistas como responsables a centrarse en la justicia al tomar decisiones que afectan al personal y las cadenas de suministro.

Intuit QuickBooks, una compañía global de software de contabilidad, mantiene al personal contratado con el pago completo, mientras que sus oficinas permanecen cerradas.

De acuerdo con el Financial Times, Chris Evans, gerente de país del Reino Unido, menciona que la razón es que en corto plazo puede traer consecuencias no deseadas, incluida una alta rotación de empleados y los riesgos de reputación asociados con el empleo de personal infeliz.

"La forma en que las empresas tratan a sus empleados se manifiesta en las interacciones que los clientes tienen con ellos", agrega.

Lo mismo aplica para la forma en que las empresas tratan a sus proveedores. Algunas grandes empresas actuaron rápidamente para respaldar el flujo de los proveedores durante el cierre. La cadena de supermercados británica Morrisons, por ejemplo, está haciendo pagos anticipados a proveedores más pequeños para ayudarlos a sobrevivir.

El grupo francés de cosméticos L'Oréal también se ha comprometido a pagar a sus proveedores pequeños y medianos más rápido. Sin embargo, algunos minoristas de ropa han sido criticados por cancelar pedidos y retener pagos pendientes a fábricas de prendas de vestir en Bangladesh, lo que en realidad transfiere el riesgo a las partes de la cadena de suministro menos capaces de sobrevivir al choque.

CALIFICACIÓN NEGATIVA

Según el diario, hay cada vez más pruebas que sugieren que las empresas que se comportan de manera responsable ofrecen rendimientos de inversión a largo plazo más sólidos.

A medida que la popularidad de las estrategias ambientales, sociales y de gobernanza continúa aumentando, ser visto como un buen empleador se convierte en un activo, señala Leo Martin, cofundador de GoodCorporation, una consultoría de ética empresarial.

"Muchos de los indicadores son en realidad solo representantes para una buena gestión", dice.

APOYO A MOVIMIENTOS SOCIALES

Los grupos minoritarios étnicos han sufrido desproporcionadamente por covid-19 y es probable que esas comunidades sean las más afectadas por el daño económico resultante. Estas preocupaciones se han centrado más en las protestas de Black Lives Matter y varias corporaciones han respondido con apoyo para luchar contra la injusticia racial.

Apple, Disney y Walmart han prometido donaciones a organizaciones benéficas comprometidas con el avance de la justicia racial. Sin embargo, las empresas deben respaldar las promesas con medidas para evitar acusaciones de hacer lo que es "bueno para los negocios" en lugar de hacer el bien.

Los pasos prácticos para los empleadores incluyen la captura de datos de origen étnico en el lugar de trabajo y garantizar que los empleados no estén sobrerrepresentados en los permisos y despidos, según Business in the Community , una organización benéfica del Reino Unido que se enfoca en negocios responsables.

La "seguridad psicológica", un concepto explorado por los expertos, sugiere que es más probable que los empleados se unan en una crisis cuando los líderes están de espaldas.

En abril, la compañía de tecnología IBM adoptó un compromiso de toda la compañía para hacer concesiones a sus miles de trabajadores que de repente se encontraron educando en casa y cuidando a sus familiares además de hacer su trabajo diario.

Deb Bubb, directora general de liderazgo, aprendizaje e inclusión, dice que IBM se dio cuenta de que para salir de la crisis en buena forma "necesitaba ver a las personas individualmente" y capacitar a los empleados para que alzaran la voz.

También creó un canal para que los gerentes intercambien consejos sobre cómo responder creativamente a los dilemas de sus colegas.

Muchas compañías ahora hablan de hacer que los estilos de trabajo flexibles sean una característica permanente.

Sin embargo, expertos advierten que para salir de la crisis con las reputaciones pulidas, las empresas deberán asegurarse de que sus acciones no solo estén bien intencionadas sino también bien pensadas.

Por ejemplo, en temas de género, los datos sugieren que las mujeres han llevado la mayor parte de las responsabilidades de cuidado durante la pandemia, permanecen desproporcionadamente en el hogar, mientras que los colegas varones reclaman el lugar de trabajo.

Aunque la flexibilidad puede ser conveniente, se debe tener cuidado de que no se use de una manera que nos haga retroceder como sociedad.

Consejos para afrontar una pandemia

La responsabilidad social de las compañías consiste en llevar a cabo una buena gestión empresarial y, principalmente, garantizar la seguridad y la organización adecuada de todos sus empleados. Por ello, la firma de servicios profesionales Deloitte sugiere:

* Establecer equipos de toma de decisiones de emergencia.

* Evaluar los riesgos y establecer los mecanismos de respuesta de emergencia.

* Establecer un mecanismo de comunicación de información positiva para empleados, clientes y proveedores, y crear documentos de comunicación estandarizados.

* Mantener el bienestar físico y mental de los empleados.

* Centrarse en los planes de respuesta por los riesgos generados en la cadena de suministro.

* Desarrollar soluciones para los riesgos de cumplimiento y mantenimiento de las relaciones con los clientes que surgen de la incapacidad de reanudar la producción a corto plazo.

* Responsabilidad social y estrategias de desarrollo sostenible en la toma de decisiones.

* Elaborar un plan de gestión de los datos de los empleados, la seguridad de la información y la privacidad.

* Las empresas deben considerar la posibilidad de ajustar sus presupuestos y sus planes de ejecución.

* Prestar especial atención al flujo de caja, para garantizar la seguridad de los fondos, de acuerdo con el ritmo de los proveedores y los planes de trabajo de los empleados.

* Actualizar los mecanismos de gestión de riesgos de la empresa.