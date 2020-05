¿Cómo hablar de dinero con la familia en tiempos de covid?

El dinero debe dejar de ser un tema tabú entre los integrantes de una familia. Al mejorar la comunicación, se pueden tener beneficios como mejor planeación, ahorro, establecimiento de metas e, incluso, propiciar una educación financiera hasta en los más pequeños de la familia.

Normalmente es importante contar con una buena salud financiera; no obstante, con la crisis económica provocada por la pandemia del covid-19 resulta relevante ser conscientes de los gastos y ahorros que tiene tu familia, de acuerdo en la situación que te encuentres y los integrantes.

FAMILIA EN CRECIMIENTO

Si viene un nuevo integrante a la familia es notable que habrá aumento en los gastos que repercutirá al bolsillo familiar.

El impacto económico que conlleva el tener un hijo implica administrarte mejor y reducir gastos en esta nueva etapa en tu vida, por ello es importante hablar con tu pareja respecto a la administración de los gastos del bebé.

La Condusef recomienda hacer un presupuesto familiar contemplando los nuevos gastos. Calcula los ingresos totales del hogar: suma tu sueldo y el de tu pareja, los bonos, incentivos, a ello, réstale todos los gastos fijos por ejemplo: el pago de la renta o de la hipoteca, los servicios, los gastos de alimentación. No olvides destinar una cantidad para los gastos variables y una fija para el ahorro.

Si tus ingresos son iguales o menores que tus gastos: deberás buscar la forma de ajustar tu presupuesto para poder pagar los gastos del nuevo integrante de la familia. Si tus ingresos son mayores que tus gastos: estás en el escenario ideal, tienes posibilidad de poder hacer frente a imprevistos y afrontar los gastos que conlleva el tener un hijo.

HABLA CON TU FAMILIA

Si ya eres padre o madre, recuerda que no es necesario dar cátedra de finanzas personales, pero sí un buen ejemplo de cómo manejas tu dinero.

Desde los tres años ya puedes enseñarle aspectos básicos del dinero, por ejemplo cuánto vale cada moneda que le das, para qué le alcanza y qué es el ahorro, lo que puedes incentivar dándole una alcancía.

Existen temas complejos como la desigualdad y la escasez, a los que tu hijo tarde o temprano se enfrentará, por ejemplo: al dilema de que no se puede tener todo, porque los recursos con los que contamos son limitados y nuestras necesidades ilimitadas. Así que enséñale a establecer prioridades.

Expertos recomiendan que toda la familia debe distinguir entre querer y necesitar, por lo que hay que inculcar el valor al dinero, conocer cómo se obtiene y lo que significa. Hazle saber a tu familia que el dinero no lo es todo, es un medio para satisfacer sus necesidades, no un fin y que por cuestiones económicas no siempre le puedes comprar todo lo que quiere.

La recomendación es que cuando tu hijo te pida algo, no le digas "no hay dinero", mejor enséñale a ahorrar para alcanzar sus metas.

FRENTE AL COVID

La emergencia sanitaria puede ser vista como una oportunidad para reducir gastos y generar un fondo de contingencia. Platica con tu familia que vivimos en un entorno de incertidumbre generada por el coronavirus.

Aunque puedas contar con liquidez de momento, es importante que tú y tu familia reflexionen y valoren la posibilidad de cancelar o posponer grandes decisiones económicas y no realizar gastos innecesarios.

La reducción de esos gastos (la cancelación del viaje de Semana Santa por ejemplo) nos podrá facilitar la creación de un pequeño colchón o fondo financiero para situaciones imprevistas en el tiempo que dure la cuarentena.

En caso de enfrentar una problemática financiera y no tener los recursos, se presenta el endeudamiento. La recomendación es siempre tratar de tener recursos para enfrentar cualquier situación, y tener abiertas líneas de crédito como los son las tarjetas bancarias.

Respecto al endeudamiento, recuerda comprometerse a pagar la totalidad de las deudas adquiridas a tiempo. Esto mejora la calidad crediticia, es decir, tiene una mejor calificación de crédito que quien no lo hace.

Las compras a meses sin intereses o compulsivas podrían desbalancear su presupuesto, es recomendable no ceder ante estas situaciones y tratar de mantener las finanzas equilibradas.