¿Cómo evitar los fraudes digitales?

La tecnología hace posible realizar diferentes movimientos desde una aplicación bancaria, pero, también es cierto que los riesgos que se que corre son mayores, por ello es importante prevenirse ante las diferentes amenazas como el phishing, vishing o el smishing.

El phishing es una forma de estafa para robar claves, información bancaria, identidad y otros datos a través de mensajes de texto al celular, llamadas telefónicas, sitios web y correo electrónico, según la policía cibernética.

¿Qué es el fraude online?

Se trata de cualquier tipo de engaño que ocurre en un entorno digital y que afecta tu dinero, resultando en transacciones no reconocidas por ti. Puede iniciarse desde un correo electrónico que te lleva a una página falsa, una llamada telefónica o incluso desde un mensaje de texto, ya sea SMS o por WhatsApp.

Cómo estar preparado ante estas amenazas

1. Desarrolla buenos hábitos para la prevención de fraudes

-Si te acostumbras a verificar periódicamente lo que ocurre con tus cuentas, entonces sabrás exactamente qué sucede con ellas.

-Revisa de forma regular los últimos movimientos de tu cuenta y de tu tarjeta de crédito, para que puedas detectar a tiempo cualquier transacción que te sea desconocida.

-Si utilizas tu banca desde el celular y has notado que la aplicación está muy lenta y a veces falla, podría significar que tuvieras instalado un software malicioso, puedes borrar la app y volver a instalarla. Además, revisa en tu teléfono el listado de apps instaladas por si encuentras alguna desconocida.

2. Aprende cómo son las páginas seguras para comprar en línea

-Un comercio electrónico que es seguro para que puedas comprar con tranquilidad, cumple con algunas características que puedes comprobar fácilmente:

-Cuando lo navegas, la dirección del navegador inicia con "https" y del lado izquierdo, aparece el signo de un candado, esto significa que el sitio web ha sido verificado como auténtico y que cumple con los estándares mínimos de seguridad.

-Asegúrate de revisar lo anterior en todo el proceso de compra, y especialmente al momento del pago, porque si en algún instante deja de estar presente, significa que alguna parte del sitio podría estar comprometida.

-En el caso de tiendas en línea nuevas, es recomendable que revises sus redes sociales, ya que te podrás dar cuenta si es un comercio que ya lleva un tiempo funcionando, y si es que otros usuarios han experimentado problemas.

3. Conoce cómo prevenir el fraude electrónico con tus propias acciones

-En tus manos está el verdadero poder para prevenir los malos ratos y las estafas

-Evita acceder a tu banca digital desde computadoras y dispositivos que no son tuyos y no realices transacciones desde conexiones a Internet que no son seguras, como las redes WIFI abiertas

-Asegúrate de sólo ingresar los datos de tu tarjeta de crédito en páginas seguras para comprar en línea

-Establece contraseñas seguras en tus cuentas y aplicaciones bancarias

-No abras ningún enlace que venga en un mensaje cuyo remitente es desconocido. Tampoco realices clic en algún correo electrónico que diga ser de tu banco, ya que podría tratarse de una página falsa.

4. Repasa cómo crear una contraseña segura

-Existen algunas recomendaciones esenciales al momento de crear tu contraseña, por ejemplo:

-No utilices tu nombre, dirección o fecha de cumpleaños.

-No uses la misma contraseña siempre en todas las páginas, ya que si en algún momento la descubren, lo harán para todos los sitios en que la utilizas.

-Combina números, caracteres especiales y letras en mayúscula y minúscula, de tal forma que dar con tu contraseña sea complicado.

-Si el sitio te lo permite, activa el factor de doble autenticación, lo que significa que si el sistema detecta un nuevo dispositivo que quiere acceder con tu cuenta, pedirá que se valide el acceso mediante un control adicional, por ejemplo, un SMS, correo electrónico o llamada telefónica.

5. Cuando compres, usa una tarjeta virtual

-La banca digital te permite generar tarjetas de crédito digitales para comprar en línea, con montos definidos por ti.

-No uses la información de tu plástico, en lugar de ello crea una tarjeta digital nueva con un monto definido cuando vayas a comprar en una tienda en línea que no conoces.

-Puedes establecer un límite diario de gastos para controlar de mejor forma tu dinero.

-Administra tus tarjetas digitales para apagar aquellas que no estés utilizando.

La prevención de fraudes está en tus manos implementando estas buenas prácticas. Pero si por algún motivo fuiste víctima de un engaño, de forma inmediata debes ponerte en contacto con tu banco.