¿Cómo evitar fraudes en una operación inmobiliaria?

La compra de una vivienda es una de las decisiones más importantes para una persona. Por ello, resulta relevante que aquellos que tengan la intención de adquirir un hogar se preparen e informen para reducir el riesgo de ser víctimas de un fraude.

De acuerdo con especialistas que participaron en el marco de Expo Tu Nuevo Hogar, evento virtual organizado por el portal inmobiliario Vivanuncios, en las transacciones inmobiliarias, así como en otro tipo de operaciones, hay riesgos de ser víctimas de estafas, por lo que es importante tomar en cuenta algunos aspectos básicos para evitar caer en las manos de delincuentes.

Al respecto, Fernando Rodríguez Bustamante, presidente del Grupo Inmobiliario Zona Poniente (GIZP), dijo que la compra de una vivienda es una operación muy importante y delicada, por todo lo que involucra. En ese sentido, advirtió que, no se puede tomar a la ligera, y resulta relevante contemplar una serie de previsiones para evitar que la decisión se convierta en una pesadilla.

"Debemos crear conciencia en la parte compradora para reducir al máximo los elementos de riesgo que puede llegar a tener una decisión como esta. Esta decisión puede ser un sueño o puede ser una pesadilla si no la tomamos en serio y la dejamos en manos de quien no nos puede ayudar o simplemente si no somos conscientes de que al tomar este tipo de decisiones y adquirir un inmueble tenemos que poner un poco más de empeño para protegernos", indicó.

Algunas recomendaciones

-Es importante contar con el acompañamiento de un profesional inmobiliario. Las familias se deben asegurar que quienes los apoyarán en la operación sean conocedores del tema.

El que un asesor esté en una asociación les va a dar garantía de que esa persona está capacitada para poder llevar a cabo una compra-venta y darles a ustedes la asesoría correcta en esta importante decisión.

Como segundo punto, el experto destacó que es importante conocer la situación tanto legal como física del inmueble.

-Un elemento importante es conocer la escritura que ampara la propiedad. Este documento permitirá dar fe de las características del inmueble, así como cotejar que quien busca vender la vivienda sea el propietario.

"Tenemos que exigir este tipo de documentos para tomar la decisión. Con la escritura lo primero que vamos a verificar es el nombre del propietario, con quién estamos hablando. Regularmente nuestra relación es exclusivamente con el asesor. Pero ya que tenemos la intención de adquirir la vivienda, es necesario conocer al propietario e incluso pedir la identificación. También hay que verificar que el domicilio que venga en la escritura coincida con la ubicación física del inmueble", dijo.

Dentro de la escritura es importante verificar los datos registrales. Antes de hacer cualquier trato, será importante corroborar que la vivienda se encuentre correctamente inscrita en el registro público y que no tenga adeudos o se encuentre hipotecada.

La investigación en el registro público la puede hacer el asesor inmobiliario, incluso hay muchos gestores que lo pueden hacer por precios razonables. También se puede sacar este tipo de datos a través de Internet de la página el registro público de la propiedad.

Además de la escritura, un documento importante a tomar en cuenta es la boleta predial. En este documento se deben verificar datos como los metros cuadrados del inmueble.

El acompañamiento notarial

De acuerdo con David Figueroa Márquez, Notario 57 de la Ciudad de México y presidente de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado, para que una operación inmobiliaria tenga legalidad, se debe concretar ante un notario.

"No importa cuál es el tipo del inmueble, finalmente se tiene que llegar con un notario. En el sistema jurídico que tenemos en el país, los notarios somos responsables de que la seguridad en la adquisición de la propiedad esté garantizada", dijo.

Figueroa Márquez dijo que para garantizar certeza en una operación inmobiliaria, el primer paso es verificar que quien se ostenta como dueño del inmueble cuente con una escritura pública debidamente inscrita en el registro público de la propiedad. Este documento es fundamental para conocer que la propiedad no tenga alguna limitación de dominio o gravamen que pueda afectar la operación.

Resulta también importante que, además de validar la identidad de quien se presume como propietario, conocer su estado civil. Esto para definir si tiene la facultad de vender la propiedad o se necesitará el consentimiento del cónyuge.

El notario añadió que un elemento importante a tomar en cuenta es conocer cómo el propietario se hizo de la vivienda.

"Tenemos que conocer cómo compraron el inmueble; conocer si se hicieron de él como consecuencia de una herencia. Si ese caso habrá que revisarlo porque incidirá tal vez en el monto de los impuestos por pagar. Recuerde que en toda operación de compraventa siempre hay impuestos por cubrir. Pero es importante revisar cómo adquirió el que compró, si lo adquirió cuando estaba casado o soltero, o si la adquirió por donación, etc.", dijo.

Los expertos de Centro Urbano también advierten:

-Ten cuidado con la adquisición de terrenos vacíos pues son los favoritos de los defraudadores. Investiga cómo, cuándo y bajo qué circunstancias adquirió tu vendedor, haz todos los pagos con cheques para abono en cuenta o transferencias y asegúrate de que tenga una oficina o un lugar dónde se le pueda localizar.

-Comprueba el estado real del inmueble. Lleva un especialista que pueda revisar el estado de las tuberías, el cableado eléctrico y las instalaciones de gas para evitar así vicios ocultos.

Durante la compraventa:

Escritura la propiedad lo antes posible, de preferencia al hacer el pago. La escrituración es la forma más segura de comprobar la propiedad de un inmueble. No escriturar es riesgoso puesto que los contratos privados o poderes no son soluciones a largo plazo; por ejemplo, la muerte del poderdante o del apoderado da por concluido el poder.

Utiliza formas de pago seguras. Las transferencias o cheques certificados son las formas más seguras. Pide también asesoría de tu notario.

Después de la compraventa:

Ocupa el terreno o inmueble. Dejar desocupado un terreno o inmueble por largo tiempo incrementa sustancialmente el riesgo de verse sujeto a un fraude.

CJ