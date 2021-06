¿Cómo evitar endeudarte con la tarjeta de crédito?

Usar las tarjetas o cualquier tipo de crédito, ya implica un endeudamiento, y esto no quiere decir que sea malo ya que, si eres puntual con los respectivos pagos, disminuirá o eliminará la deuda, y tu historial crediticio incrementará considerablemente. Esto te ayudará a que las instituciones de financiamiento te otorguen mejores oportunidades, con créditos más grandes y tasas de interés mucho más pequeñas.

Esta regla aplica para todo tipo de créditos, ya sea personales, hipotecarios, automotrices, etc.

De acuerdo con Gerardo Obregón, Fundador y Director General de Prestadero.com: Las tarjetas de crédito son un arma de doble filo: te pueden dar oportunidades para una mejor calidad de vida o acabar con tus finanzas, tu tranquilidad, incluso tu futuro.

Lo primero que debes saber es que una tarjeta de crédito es cómo dinero en efectivo que te ha prestado el banco. Es un mecanismo para financiarte, y al usarla adquieres una deuda que debes pagar al final del mes. Con tu tarjeta puedes hacer tus compras normales y pagarlas más adelante, o bien comprar a meses sin intereses; puedes pagar con pequeños pagos mensuales. Esto es para adquirir productos o servicios de precio muy alto y que no puedes pagar de contado.

Estos son los consejos para usar una tarjeta de crédito:

Capacidad de pago

Aunque este es un análisis que hace el banco para determinar tu línea de crédito debes recordar siempre cuál es el monto máximo que puedes pagar por mes. Para hacerlo resta a tus ingresos tus gastos ordinarios como son la despensa, pago de servicios, renta, etc. Si después de hacer cuentas aún te queda dinero disponible entonces esa es tu capacidad de pago mensual: no puedes adquirir deudas cuyo monto mensual supere tu dinero disponible, o de lo contrario corres el riesgo de caer en impago.

Fecha de corte y tu fecha de pago

La fecha de corte es el día del mes en que se hará el recuento de todas tus compras durante los últimos 30 días. Y a partir de ese momento tienes 20 días para pagar, hasta tu fecha límite de pago.

Si tu línea de crédito es de $15 mil pesos y durante el mes compras un smartphone de $13 mil, pero olvidaste hacerlo a meses sin intereses; tienes hasta tu fecha límite para pagar los $13 mil en una sola exhibición.

Hay quienes tienen más de una tarjeta de crédito, y seguramente no coinciden las fechas entre sí.

Comisiones y recargos

A tus registros de control y recordatorio puedes agregar una columna donde también incluyas las comisiones y recargos. Algunas instituciones hacen recargos por no usar la tarjeta, así que es bueno tenerlas presentes para evitar cobros innecesarios.

La tasa de interés anual y pagos mínimos

Es sumamente importante conocer la tasa de interés anual y los pagos mínimos, es básico para saber cómo usar una tarjeta de crédito. La tasa de interés es el porcentaje que incrementaría tu deuda en caso de que dejes de pagar. De esa manera tu deuda crece interés sobre interés. Los pagos mínimos son la cantidad que requiere tu banco para no reportarte a Buró de Crédito en mora. De esta cantidad sólo una parte va al pago de capital (mínimo el 1.5%) y el resto al pago de intereses.

Si compras a meses sin intereses divide el valor de tu compra entre el número de meses que piensas pagar y la cantidad resultante es el pago mensual que debes hacer para liquidar tu deuda de forma satisfactoria. Si pagas menos que eso, sólo el pago mínimo, tardarás más tiempo en terminar de pagar.

Mejora el historial de crédito

Todas las personas que tienen desde una tarjeta de crédito hasta un crédito hipotecario o recibos de servicios están registradas en Buró de Crédito, y cada persona tiene un puntaje basado en el cumplimiento o no de los pagos. Entonces, si la persona que tiene el crédito cumple con los pagos oportunamente y tiene deudas pequeñas, el buró de crédito emite el historial donde se especifica que lo tiene limpio, con base en una puntuación. Si no cumple con los pagos y es moroso, entonces el historial crediticio no está limpio.

La puntuación que se otorga en el buró de crédito va de 400 a 850 puntos. Si el puntaje que se obtiene está más cerca de los 850 puntos, entonces tiene una buena situación financiera y tiene limpio el historial crediticio.

De esta forma para mejorar tu historial deberás no caer en impago y pagar a tiempo. Si sientes que se te complica pagar tus deudas, y esto te puede dejar una mancha en tu historial crediticio, entonces no descartes la posibilidad de pagar tu deuda con otra, al aceptar un crédito a mejores tasas de interés.

















cj