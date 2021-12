¿Cómo enfrentar "la cuesta de enero"?

Mucha familias mexicanas enfrentan complicaciones en su economía debido a la compra de productos, deudas acumuladas, alimentos, regalos de diciembre, y los pagos regulares que deben realizar en enero del año siguiente.

"La cuesta de enero siempre es complicada porque se trata de una cuestión estacional que sucede todos los años independientemente de cómo se encuentre la economía", dijo Luis Gonzali, vicepresidente y codirector de Inversiones en Franklin Templeton.

Marisol Huerta, analista de Ve por Más (Bx+), consideró que ha aumentado la confianza del consumidor ya que se están recuperando puestos de trabajo así como la llegada de remesas; sin embargo, se avecina un cierre de año complicado y una cuesta de enero pesada.

La realidad es que la cuesta de enero te afecta en la medida que tuviste un buen o mal manejo de tus finanzas durante los meses anteriores (principalmente en diciembre), por lo que no se trata de una regla escrita pero tampoco una excepción.

Es decir, la pudiste evitar si durante el año anterior tuviste una adecuada planeación en tu economía, liquidaste tus deudas anteriores, si realizaste consumos inteligentes, evitaste compras de compulsivas en productos y servicios durante el Buen Fin o Navidad, y sobre todo si guardaste parte de tu dinero y de tus ingresos no habituales como pudo haber sido el aguinaldo.

Algunos consejos

La primer sugerencia para superar la cuesta de enero es planificar, es fundamental planificar y controlar las finanzas domésticas. De esta forma se puede tomar consciencia de cuáles son los gastos, si estos superan los ingresos o no y, por lo tanto, cuál es la capacidad de compra. Una buena herramienta para ello es elaborar un presupuesto familiar.

-Debes reducir gastos superfluos o innecesarios, seguro que si se analiza la economía familiar existen gastos de los cuales se puede prescindir fácilmente. Limitar los gastos es un paso básico para equilibrar los gastos personal.

-El aumento del precio de los productos es una de las características de la cuesta de enero. Planificar la compra antes de hacerla, tener un control de los gastos ayudará a no comprar alimentos capricho y que encarezcan el carrito de la compra.

-Si estás pensando en pedir un préstamo para enfrentar tus compromisos económicos que tienes en enero, es importante que recuerdes que los bancos no son los únicos que pueden financiarte, existen diferentes entidades financieras.

-Puedes reducir y ahorrar en gastos fijos, por ejemplo, dejar los electrodomésticos conectados o en "stand by" toda la noche supone un gasto totalmente innecesario y más ahora con las inminentes subidas de luz.

¿Cómo enfrentar "la cuesta de enero"?

De acuerdo al banco BBVA es importante seguir algunos consejos para superar las dificultades que presenta el primer mes de cada año y así poder mantener una buena salud financiera:

-Identificar el estado de tu salud financiera. ¿Dónde estás parado en relación a tu dinero? Es importante hacer un ejercicio de entradas y salidas de dinero que te colabore en planear cuánto tienes y cuánto puedes gastar.

-Haz un presupuesto. Cada peso que tienes y que gastas debe tener un objetivo preciso, debe emplearse estrictamente en lo necesario y en pagar las deudas.

-Reduce o elimina gastos. Ya que hayas realizado tu presupuesto, es importante discriminar todos aquellos gastos que puedas eliminar por su irrelevancia o cambiar por productos más económicos.

-No te endeudes. No puedes gastar más de aquello que tu propio presupuesto te señala. No es una buena época para adquirir deudas, y menos por productos o servicios que no son duraderos.

-Aumenta los ingresos. Puedes vender lo que ya no te sirve, lo que no usas o emprender un nuevo proyecto para incrementar tu capacidad de compra.

-Ahorra. Aunque enero es un mes complicado para hacerlo, cualquier peso que puedas rescatar y ahorrar será valorado para abordar una eventualidad.