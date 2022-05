¿Cómo detener la inflación? Lo que AMLO debe considerar

México se enfrenta ante una situación crítica, la economía de más de 50 millones de mexicanos se ha deteriorado por el encarecimiento de alimentos básicos principalmente. De igual manera, en el primer trimestre de 2022 la economía aún no regresa a los niveles de prepandemia y se han deteriorado las expectativas de crecimiento para el país. Por ello, un plan antiinflacionario es vital para detener los efectos de la inflación.

La labor del Estado debe contribuir al crecimiento económico para aumentar el progreso social, la inversión pública y también fomentar la inversión privada para que de esta forma existan nuevas oportunidades de productividad, bienestar y crecimiento. La contención de la inflación a largo plazo es elemental pero también se debe tener en consideración estrategias a corto plazo ya que se estima que con algunas de las iniciativas actuales, tardaría demasiado en reflejarse en la inflación anual y tendrían un alcance muy limitado. Por eso, "México Cómo Vamos" realizó un análisis del contexto inflacionario vive de México Dónde sugieren varios puntos que debe contener el plan antiinflacionario cómo:

1) Que no se deteriore más el poder adquisitivo de los hogares más pobres; que no aumente el número de hogares donde no alcanza el ingreso disponible para comprar comida.

2) Que no se pierdan más empresas ni fuentes de empleo como consecuencia de fijar precios justos (precios máximos).

3) Que se promueva y garantice la competencia económica para tener precios más bajos: Promover la competencia en toda la economía, promover el ingreso de nuevos competidores y que se cuenten con reglas claras y certeza jurídica.

4) Órganos reguladores sólidos.

5) Que se diseñe e implemente un programa de crecimiento de largo plazo que promueva la inversión y detone la productividad.

Inversión física pública y privada para incrementar la productividad.

6) Inversión en capital humano; gasto en educación y revisión de los programas educativos ante el rezago ocasionado por la educación a distancia en el contexto de la pandemia.

psr