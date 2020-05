Cómo aumentar las ventas de tu negocio durante el Hot Sale México 2020

El hot sale México es junto al Cybermonday uno de los eventos para impulsar las ventas digitales más importantes del país y de la región. Son muchas las empresas que participan en esta campaña que tiene como objetivo fomentar el comercio electrónico y darle mayor visibilidad a su marca, impulsar sus ventas y consolidarse como ecommerce.

La famosa frase que dice que “Si no estás en Google, no existes”, es tan útil como decir que “si no estás en el Hot Sale no estás en nada”. Y es que como marca, seas nueva o con experiencia y consolidación en el mercado, es importante actualizarte e ir al ritmo que va la tecnología y no es secreto que el comercio electrónico ha venido para quedarse, especialmente ahora que son muchos los países que aún permanecen con medidas estrictas de confinamiento.

Dicho esto, hemos recopilado los mejores consejos de los expertos para aumentar las ventas de tu negocio y potenciar tu marca en el hot sale.

Aumenta tus ventas y consolida tu marca en el hot sale México 2020·

*Aumenta el tráfico a tu tienda previamente

Los días previos al hot sale son importantes para que atraigas la atención de tu público. Con campañas publicitarias en redes sociales que redirijan el tráfico a tu tienda. Una buena idea es generar expectativas de tus promociones y ofertas para el evento, para ello, arma un cronograma especial de publicaciones que no interrumpa tu contenido general.

La lógica aquí es sencilla: a más visitas, más probabilidades de concretar ventas.





Deberás determinar si las ofertas estarán disponibles para todos los productos o mercancía seleccionada.

Son varios los tipos de descuentos con los que puedes atraer al público: cupones de descuento, promociones por cantidad, envío gratuito, promociones 2x1 o 3x2, etc. Son muchas las opciones de las que puedes disponer. Una vez sepas cuáles serán, crea una campaña creativa que atraiga a los usuarios a tu tienda.





Aquí la creatividad lo es todo. Si deseas atraer a tu público hasta tu tienda lo primero que debes hacer es llamar su atención a través de publicaciones creativas. Es aconsejable crear conexiones, ponte en los zapatos de tu público objetivo, piensa cuáles son sus preocupaciones y sus intereses y crea un contenido que les diga que tu marca es la solución.





Este es uno de los aspectos que mejor deberás cuidar y puede ser un factor determinante en la decisión de compra de un consumidor.

Puede que durante el hot sale recibas muchas consultas sobre tus productos o servicios, si sabes manejar esta situación podrías concretar ventas más fácilmente. Organiza un manual de preguntas y respuestas frecuentes así como las dudas más usuales y ofrece una respuesta al problema. Recuerda siempre ofrecer soluciones y hacerle las cosas lo más sencillas posibles a los clientes.