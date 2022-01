¿Cómo ahorrar dinero el año nuevo que inicia?

Siempre que inicia un nuevo año, ahorrar es uno de los propósitos más comunes, pero necesitas un plan para lograrlo.

Bajar de peso tal vez está entre los propósitos que más competencia le hacen a ahorrar dinero en el año que inicia. Siempre, por alguna situación especial, los inicios de periodos de tiempo generan ganas de cambiar aspectos importantes de nuestras vidas, en temas de salud o de dinero y ahorrar es uno de los más importantes.

Sin embargo, si ahorrar dinero es uno de tus propósitos para el año nuevo, no solo falta que te lo propongas, necesitas un plan de ahorro o algún método que te ayude a lograr esa meta.

1. Cambia tu mentalidad sobre el dinero

Lo primero que debes hacer, antes de ponerte una meta de ahorro, es entender que tienes la capacidad de mejorar tus finanzas personales si logras cambiar tu mentalidad hacia el dinero. No eres ni víctima de las circunstancias ni del salario que ganas. Si el año que terminó fue "malo" o "normal", esto no es ni por tu mala suerte, o porque no te dieron un nuevo puesto, sino porque algo en tu comportamiento financiero no fue llevado correctamente.

El manejo del dinero es un tema de creencias y cultural. Analiza el manejo que las culturas orientales - en especial de China o Japón - tienen sobre sus ingresos y compáralo con los de tu país, o los tuyos. Si estás pensando en ahorrar, es un buen inicio, pero deberás encarar el reto con una nueva mentalidad.

2. Establece una cantidad de dinero para ahorrar

En este primer paso está una parte importante del éxito o fracaso que puedas tener en tu iniciativa de ahorro. Debes ponerte una meta realista, la cual no debe ser muy alta porque corres el riesgo de no alcanzarla y al ir fallando en no acumular las cantidades esperadas, desanimarte y abandonar el ahorro.

Por otro lado, si te pones una meta muy baja, tampoco tendrás la motivación suficiente. Debe ser una cantidad significativa, que te asegure una buena recompensa por tu esfuerzo, sin que, en el camino, "te ahorque", financieramente hablando.

Retos de ahorro

3.Cuando recibas tu salario, sepáralo

Uno de los mandamientos que muchos expertos recomiendan a la hora de ahorrar tiene que ver con "pagarse antes", esto implica que recién recibas tu salario, separes un porcentaje para el ahorro y dejes un restante para enfrentar tus compromisos.

Por eso siempre nos dicen que ahorremos antes de gastar y no pensemos en ahorrar después de los gastos, porque normalmente, a la mayoría se nos terminará el dinero y no sabremos ni en qué lo utilizamos. Realiza un presupuesto de tus gastos obligados y analiza cuántos de ellos los puedes bajar. El colchón que no es dinero comprometido debe ir al ahorro y esa cantidad siempre la debes apartar antes de gastar.

4. Realiza algún reto de ahorro

Una de las formas más comunes para ahorrar dinero tiene que ver con ajustarse a ciertos métodos probados para lograr juntar una cantidad de dinero en un plazo determinado. Otros más consisten en ahorrar todo el cambio que nos sobre al final del día y ver cuánto se junta. La cantidad que puedes juntar en monedas es sorprendente, igual ponerte como meta guardar billetes de baja denominación. Sin embargo, seguir planes como estos últimos puede no ser lo mejor.

Reto de 52 semanas

El reto de las 52 semanas consiste en ahorrar de 15 pesos en 15 pesos semanales durante un año, abonando una pequeña cantidad que incrementará paulatinamente hasta alcanzar los 20 mil pesos al finalizar el plan. Aunque el reto originalmente surgió con ese aporte económico, puede realizarse de acuerdo con las posibilidades económicas de cada persona y de la cantidad que quieran ahorrar anualmente.

La dinámica es sencilla: hacer un aporte económico que vaya sumando 15 pesos en cada semana.

Por ejemplo, sí esta semana decides comenzar con el reto, podrás tener una alcancía o una cuenta de ahorro para depositar 15 pesos, en la semana dos tendrás que depositar 30 pesos, mientras que para la tercer semana serán 45 pesos, para finalizar el mes con un depósito de 60 pesos y un saldo de ahorro de 150 pesos.

Cada depósito que realices deberá incrementar 15 pesos del anterior, hasta la semana 52, cuyo último depósito será de 780 pesos y el acumulado será de 20 mil 670 pesos.

Aunque la meta original es ahorrar la cantidad mencionada anteriormente, podrás irla modificando conforme a tus ingresos semanales para que así sea más fácil darle seguimiento al plan aunque la cantidad final sea menor a la esperada. El reto de las 52 semanas puede ser una buena forma de solventar gastos vacacionales o gastos que tienen caducidad anual, como el pago de seguros vehiculares o de vida, así como para contribuciones fiscales.

Otros métodos sencillos que pueden utilizarse para cumplir con tus metas de ahorro consiste en usar efectivo para realizar tus compras y así tener un mejor control de los gastos. También se pueden utilizar aplicaciones móviles para tener un control más accesible sobre los ingresos y egresos de tu bolsillo.

















































