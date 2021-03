¿Cómo afecta a México el bloqueo en el Canal de Suez?

El buque Ever Given encalló en el Canal de Suez desde el pasado martes 23 de marzo, por lo que continúan las alertas en el comercio internacional debido al bloqueo que se ha generado en el tránsito marítimo, el cual comienza a generar estragos a nivel mundial.

¿Cómo afectaría esto a México? Para responder primero hay que saber la importancia del canal.

EL CANAL DE SUEZ

El canal de Suez, que conecta el mar Rojo con el Mediterráneo y acorta el camino para los barcos que navegan entre Europa y Asia, quedó bloqueado por un gran portacontenedores que encalló en el tramo sur de este paso artificial, a causa de una tormenta de arena, informó la agencia Efe.

Se trata de uno de los cruces comerciales más importantes para el transporte marítimo y para el petróleo procedente del golfo Pérsico.

En la actualidad, en torno al 10 % del comercio marítimo global pasa a través del canal y el 25% de los contenedores; muchas de las embarcaciones que lo atraviesan son buques petroleros, aunque en ocasiones tienen que descargar el crudo y canalizarlo a través de un oleoducto. En 2020 transitaron 18 mil 829 naves por este canal.

Por el canal pasa la mayor parte del petróleo que procede del golfo Pérsico con destino a Europa, así como el crudo de Rusia que se dirige a la India, China u otros países asiáticos. En menor medida, también es una vía de transporte entre la costa este de Estados Unidos y Asia.

EL EVER GIVEN

El buque varado -que ha sido comparado por sus dimensiones con el Empire State Building de Nueva York- tiene 400 metros de longitud desde la proa hasta la popa y cuenta con una capacidad de 224 mil toneladas de carga. Es propiedad de la empresa taiwanesa Evergreen.

Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), la empresa gestora de la mercancía que transporta el "Ever Given", descartó este jueves que el incidente se debiera a un fallo técnico e indicó que toda la tripulación está a salvo y no hay daños en la embarcación.

?????? Bloqueo de barco en Canal de Suez que parece una "ballena varada" podría durar semanas https://t.co/wtx02k3HGG pic.twitter.com/xKLc6zcPmk — Reuters Latam (@ReutersLatam) March 25, 2021

EMBARCACIONES VARADAS

Este jueves 25 de marzo continuaron los trabajos de desbloqueo por segundo día consecutivo, aunque fracasaron los intentos de hoy para reflotar el buque gigante.

La Autoridad del Canal de Suez indicó en un comunicado que al menos "cuatro excavadoras están en la parte delantera" del buque quitando la arena en el lugar donde la embarcación se ha encallado, mientras que para intentar reflotarlo, se han usado nueve remolcadores gigantes, pero sin éxito hasta el momento.

Está previsto que mañana continúen esos intentos para reflotarlo tras hacer dos intentos a lo largo de la jornada para procurar dejar paso a los más de 150 barcos que se encuentran anclados a la espera de poder seguir navegando.

Un total de 48 barcos esperan en Port Said, en el mar Mediterráneo, mientras que en la zona del mar Rojo hay otros 70 buques; aparte de los 38 que están esperando en el Gran Lago, en el punto intermedio del canal, informó la compañía Leth Agencies, que ofrece servicios en diferentes canales y estrechos del mundo.

La Autoridad del Canal de Suez anunció este jueves la suspensión "de manera temporal" del tráfico en el canal "hasta que terminen las obras de reflotación del gigante portacontenedores" "Ever Given".

Las autoridades egipcias, por su parte, no han desvelado cuántos barcos se han visto afectados por el bloqueo del Canal.

LAS CONSECUENCIAS

El bloqueo, que podría durar semanas, ha tenido un efecto inmediato: la subida del precio del petróleo crudo, lo que de prolongarse por más tiempo, repercutiría en el precio de distintos productos que llegan directamente al consumidor.

Tan sólo después de unas horas de registrado el bloqueo cerca de 10 millones de barriles de envíos de crudo y productos petrolíferos retrocedieron, de acuerdo con Samir Madani de TankerTrackers, empresa que rastrea e informa los envíos y el almacenamiento de petróleo crudo en varias áreas geográficas y geopolíticas.

Entre las consecuencias de un bloqueo prolongado están la afectación de los precios del petróleo y las tarifas de envío hasta obligar a los buques portacontenedores a tomar la ruta mucho más larga alrededor de África.

El bloqueo coincide con la disrupción del comercio mundial observado en el 2020 a causa de la pandemia de covid-19, misma que impactó en los volúmenes por las altas tasas de cancelaciones de barcos, escasez de contenedores y menores velocidades de manejo de cargas en los puertos, informó la agencia Reuters.

CAE EL CRUDO

Este jueves el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró con una caída del 4.3% y se situó en 58.56 dólares, en torno a las preocupaciones por la recuperación de la demanda.

Al final de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en mayo recortaron 2.62 dólares con respecto al cierre del día anterior. El crudo de referencia estadounidense perdió parte de lo recuperado en la víspera.

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en mayo terminó este día 25 en el mercado de futuros de Londres en 61.63 dólares, un 3.94% menos que al finalizar la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un descenso de 2.53 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 64.16 dólares.

El mercado del petróleo mantuvo la volatilidad de los últimos días y perdió parte del terreno que ayer había ganado ante el temor a interrupciones de suministro por el bloqueo del canal de Suez.

¿Y MÉXICO?

El antecedente inmediato es la guerra de los precios del petróleo que se presentó el año pasado ante la baja a nivel mundial en la demanda de combustible y la falta de almacenamiento de barriles.

El precio del petróleo entró a territorio negativo el 20 de abril de 2020 -día en que la mezcla mexicana alcanzó su mínimo histórico-. Mientras el West Texas Intermediate para entrega en mayo perdió más del 300% para ubicarse en -37.63 dólares el barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York; el Brent cerró aquella jornada con pérdidas de 6% a 26 dólares.

Por su parte, el valor de la mezcla mexicana cayó a -2.37 dólares por barril, lo que significó una caída del 116%.

En consecuencia, en julio pasado los ingresos petroleros del país registraron un derrumbe del 41.3 por ciento en términos reales, durante el primer semestre de 2020, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Esto significó que los ingresos petroleros quedaran 208 mil 810 millones de pesos por debajo de lo programado, pues en el primer semestre el gobierno mexicano preveía ingresos por 458 mil 605 millones de pesos.

El escenario -aunque en distintas proporciones- podría repetirse en caso de que el bloqueo del Canal de Suez sea prolongado.

(djh)