Cometer estos errores al usar tu tarjeta de crédito, puede generarte deudas

Hasta el 2019, según datos del Banco de México, en el país, se emitieron alrededor de 26.3 millones de tarjetas para personas físicas, mientras que en 2020, de enero a diciembre el 30% de las compras autorizadas en comercios electrónicos el 30% del total corresponde a pagos con tarjetas de crédito, lo que indica que el uso de tarjeta de crédito se ha ido convirtiendo poco a poco en una práctica más habitual entre la población, pero, ¿cuáles son los errores más comunes al usar una tarjeta de crédito y cómo usarla correctamente?

Uno de los vacíos más grandes es la falta de información y la consciencia financiera al momento de manejar las finanzas.

De acuerdo con Banxico 8 de cada 10 mexicanos no saben cómo funciona una tarjeta de crédito, motivo que los ha llevado a contraer deudas que se ven reflejadas en su estabilidad financiera.

“Por lo regular, la tarjeta de crédito se relaciona con la palabra deuda, pero esto se debe al uso inadecuado de la misma. Para no generar sobrecostos debes evitar los malos hábitos financieros y saber utilizar esta herramienta de crédito, que, en sí, es un excelente producto y te da la oportunidad de obtener financiamiento por 50 días sin pagar intereses”, dice la revista Proteja su Dinero de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Stori, fintech mexicana, ha detectado que alguno de los problemas más comunes que las personas tienen al momento de utilizar una tarjeta de crédito, son:

-No entender la naturaleza de la tarjeta de crédito: Una tarjeta de crédito no significa tener dinero extra; el crédito de tu tarjeta de crédito es un dinero que te ayuda pero que debes pagar

-Desconocer las fechas de pago y corte: Los usuarios deben estar muy atentos a conocer estas fechas para tener claro qué compras o pagos entran y cuándo se deben pagar

-Utilizar al límite tu tarjeta: Tener cierta cantidad de crédito no significa que debas utilizarlo todo en el mes, lo mejor es que planifiques qué pagos te conviene hacerlos con tu tarjeta de crédito y cuáles otros es mejor hacerlo de contado

-No pagar las compras a meses sin intereses: Esta posibilidad es una de las más atractivas de tener una tarjeta de crédito y aún así, no muchas personas lo utilizan y prefieren hacer el cargo completo a la tarjeta de crédito. Lo que debes considerar es el plazo de pago en el que entra el beneficio de no pagar intereses y que, de ser posible, pagues más que el mínimo

-No pagar la tarjeta de crédito: Muchas personas optan por dejar de pagar su tarjeta de crédito, en algunos casos porque la deuda ya se hizo muy grande o porque aún no les queda claro cómo pagar, pero sea como sea, dejar de pagar es un grave error

-Tener más tarjetas de las que se pueden administrar: Si un usuario aún no domina el uso de una tarjeta, no es recomendable que acceda a otra













CJ