Cobran auge las finanzas personales ante la crisis mundial

En estos tiempos de coronavirus, los mexicanos han hecho más conciencia sobre el hábito de ahorrar, pues tras la llegada de la enfermedad que ha cobrado la vida de más de 105 mil ciudadanos y hay más de un millón de casos confirmados, muchos sufrieron la pérdida de su trabajo y otros han padecido el recorte de sus ingresos.

Por eso es importante reflexionar sobre las finanzas personales y familiares, así como hacerse preguntas como: ¿Por qué ahorrar?, ¿Cómo voy a hacerlo? y ¿Dónde ahorrar?

Como resultado de diversas encuestas, la Condusef señala que 6 de cada 10 personas adultas en nuestro país (casi 42 millones) no llevan un registro de sus gastos mensuales, y de los que sí lo llevan, el 64% lo hace de manera mental.

Asimismo, una encuesta realizada el año pasado por la Asociación Mexicana de Afores (AMAFORE) confirma que las y los jóvenes siguen pensando como las generaciones anteriores, y no es que esté mal esto en sí mismo, pero los efectos colaterales que provoca son desalentadores, porque no tienen la preocupación por formar un ahorro desde ahora, que les permita alcanzar una vejez más tranquila y cómoda. No está en sus planes el ahorro.

PROBLEMATICAS ANTE LA FALTA DE AHORRO

- Muchos tendrán que recurrir, en el mejor de los casos, al guardadito, o bien pedir prestando a los amigos o familiares para salir de los compromisos no planeados, incluso recurrir al empeño.

- No contar con un presupuesto mensual, hace más difícil la práctica del ahorro, pues al no formar este concepto parte de una meta o variable que debe ser alimentada con una porción de los ingresos de la familia, será muy difícil que el esfuerzo y voluntad de ahorrar permanezca en el mediano plazo.

- Existe otro inconveniente, el 44% de los que sí ahorran lo hacen a través de mecanismos no formales, es decir, con esquemas diferentes a los ofrecidos por las instituciones financieras, entre los cuales los más comunes son guardar en casa dinero en efectivo (65%) o participar en tandas (32%), con los riesgos que ello implica.

Ante estas cifras y problemáticas, así podrías comenzar a ahorrar:

- Haz un presupuesto mensual, así sabrás cuánto ganas, cuánto gastas y cuánto puedes ahorrar.

Un presupuesto es una de las herramientas más eficaces para ahorrar dinero. Crear y ceñirse a un presupuesto no significa sacrificar la diversión. Más bien, un presupuesto puede ayudar a que la diversión sea posible.

Con un presupuesto, realizas un seguimiento de tus gastos para tener una idea clara de a dónde va tu dinero cada mes. Un presupuesto bien diseñado te ayudará a priorizar tus gastos y ahorros. Sabrás cuánto necesitas reservar cada mes para los gastos básicos de subsistencia y los ahorros, y cuánto queda para gastar en el estilo de vida, como cenar en restaurantes y entretenimiento.

De lo contrario, si vives de sueldo a sueldo y no tienes cuidado con la administración de tu dinero, puede ser fácil perder de vista los gastos discrecionales. Podrías terminar endeudado o no poder pagar importantes compras.

- Aprende a distinguir entre necesidades y deseos, así evitarás compras innecesarias.

- Establece metas para tu ahorro: divídelas en corto, mediano y largo plazo.

Un buen lugar para comenzar a ahorrar es con una cuenta de ahorros que devenga intereses, que puede mantener tu dinero seguro mientras el dinero crece con los intereses. La cantidad de interés que gana generalmente depende de la tasa de interés, cuánto tiempo mantiene el dinero en la cuenta y cómo el banco paga los intereses.

El principal beneficio de una cuenta de ahorros es el acceso rápido y conveniente al efectivo cuando lo necesites.

- Antes de dejar tu dinero en alguna institución, verifica que esté debidamente autorizada y regulada por las autoridades.

- Compara y elige la institución financiera que te ofrezca la cuenta de depósito con mayor tasa de interés y te cobre menos comisiones.

- Revisa que la institución que elijas tenga una sucursal cerca de tu casa o trabajo para evitarte complicaciones.

- Lee bien el contrato completo antes de firmar, así sabrás las condiciones a las que te atienes. Si tienes dudas, pregunta.

- Designa beneficiarios de tus cuentas de depósito. Ellos recibirán el dinero si llegaras a faltar.

- Ahorra para la jubilación. Si bien la jubilación puede no ser una de las principales preocupaciones cuando eres joven, es importante comenzar a ahorrar para la jubilación anticipadamente.

Al ahorrar para la jubilación, no es sólo la cantidad que tienes que invertir lo que importa, sino también el tiempo que tienes para invertir. Si comienzas a ahorrar cuando eres joven, es posible que puedas aumentar tus ahorros a un ritmo mucho más rápido que aquellos que esperan más tiempo, debido al poder de la capitalización.

- Evita los gastos hormigas.

¿GASTOS HORMIGA?

Los denominados gastos hormiga son pequeños consumos diarios que las personas realizan casi inadvertidamente y que al final del día parecen que no afectan en nada las finanzas de los consumidores, pero no es así, ya que esta cifra puede alcanzar hasta un 12% del ingreso anual de un trabajador, de acuerdo con la Condusef.

Este tipo de gastos constantes pueden ser consumos que no pasan de unos cientos o miles de pesos al día, sin embargo, al ser tan constantes o habituales, la suma se multiplica al mes o al año hasta alcanzar una cifra de importante valor. Gastos que al final podrían evitarse con un poco de disciplina y podría tener otro fin, como el ahorro.

¿CÓMO EVITAR GASTOS HORMIGA?

La Conducef compartió algunos consejos destinados para que los consumidores puedan ahorrar más de 15 mil pesos al año, evitando fugas de dinero, mejor conocidas como gastos hormiga.

La dependencia hace énfasis en que estos gastos tienen un impacto negativo en la economía personal o familiar, y es comprobable en un corto o mediano plazo.

Por ello sugiere evitarlos e iniciar con un plan de ahorro que permitirá lograr un objetivo en poco tiempo:

- No más compras innecesarias; planea y organiza tus compras.

- Permite los antojos de vez en cuando. Evita diariamente adquirir productos que no necesitas.

- Organiza tus gastos, realiza una lista y vigila tus egresos.

Aunado a ello, existe la inversión. Al invertir podrías ganar hasta 60,000 de puros intereses.

¿CÓMO DEJAR DE AHORRAR Y CONVERTIRTE EN INVERSIONISTA?

En los nuevos tiempos financieros, los retos a los que nos enfrentaremos son mayores y la planeación financiera es la piedra angular para poder hacerles frente, pero obtener rendimientos de nuestro dinero hoy es más práctico y sencillo, por ejemplo, a través de productos y servicios que ofrecen algunas instituciones financieras.

Un primer paso para comenzar a invertir, en caso de que no sepas cómo, es el Reto Actinver, una serie de más de 35 cursos y ponencias de expertos de la Bolsa Mexicana de Valores y otras empresas especialistas, para que comiences a entender cómo funcionan las inversiones.

El programa cuenta con un simulador para recrear los movimientos de la bolsa para que aprendas a identificar los momentos ideales para comprar y vender acciones. Para ello, tendrás 1 millón de pesos virtuales para armar tu portafolio.

¿CÓMO APRENDER A INVERTIR?

Es común que las personas sólo inviertan en bancos, afores o fondos a través de una Casa de Bolsa; no obstante, hay muchas alternativas que te pueden ayudar a generar intereses por arriba del 10%.

Lo importante de todo esto es encontrar un medio de inversión que también resulte atractivo para ti, destaca Alejandro Saracho, especialista en finanzas personales para El Economista.

Antes de dar el paso de ahorrador a inversionista, advierte, se deben aprender detalles sobre todos los vehículos de inversión y aprender a fondo cómo funcionan

Al momento de comenzar a invertir, evita apostar todo tu dinero en un sólo método de inversión.

No necesitas una gran cantidad de dinero para convertirte en inversionista, apunta Saracho, sino percatarse del efecto que tiene la inversión para comenzar a ver las cosas con un cristal diferente, para después buscar más vehículos de inversión.

CASO PAOLA

A edades tempranas el impulso a gastar es mayor. Mejor aprovecha la ventaja que tienes: el tiempo, siempre y cuando lo aproveches en ahorrar e invertir, un ejemplo es el caso de Paola, una joven de 20 años que ha decidido ahorrar e invierte $6,000 cada año con interés anual del 4%. Al cabo de 10 años deja de realizar aportaciones porque prefiere disponer del dinero para otras cosas, pero deja todo lo que ha invertido acumulando intereses todos los años.

Edad APORTACIONES DE PAOLA INTERÉS 4% ACUMULADO

20 $6,000 $240 $6,240

21 $6,000 $490 $12,730

22 $6,000 $749 $19,479

23 $6,000 $1,019 $26,498

24 $6,000 $1,300 $33,798

25 $6,000 $1,592 $41,390

26 $6,000 $1,896 $49,285

27 $6,000 $2,211 $57,497

28 $6,000 $2,540 $66,037

29 $6,000 $2,881 $74,918

30 $6,000 $3,237 $84,155

31 0 $3,366 $87,521

32 0 $3,501 $91,022

33 0 $3,641 $94,663

34 0 $3,787 $98,449

35 0 $3,938 $102,387

36 0 $4,095 $106,483

37 0 $4,259 $110,742

38 0 $4,430 $115,172

39 0 $4,607 $119,779

40 0 $4,791 $124,570

41 0 $4,983 $129,552

Total acumulado $129,552

Aportaciones realizadas $66,000

Ganancia neta $63,553

