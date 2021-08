Clonación de tarjetas, ¿qué hacer y cómo evitarlo?

La clonación de tarjetas es un tipo de fraude muy común.

De acuerdo con estadísticas de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), al primer trimestre de 2021, las quejas por fraudes cibernéticos disminuyeron en 4.1% respecto de 2020 y representan cada año una mayor proporción al pasar de 42% en 2017 al 70% en 2021.

Sin embargo, el monto reclamado de los fraudes cibernéticos ascendió a $3,180 millones de pesos; se bonificó sólo 43% y 86 de cada 100 fraudes cibernéticos se resolvieron a favor del usuario.

Para cometer fraude con tarjetas de crédito o débito, los delincuentes utilizan diversos métodos como:

-Robo de identidad

-Clonación

-Skimming

-Phishing

La clonación de tarjeta es un delito y consiste en robar la información contenida en tu plástico por medio de dispositivos electrónicos llamados skimmers para transferir posteriormente esta información a una nueva tarjeta vacía y así realizar operaciones fraudulentas, explicó albo, plataforma financiera.

La clonación de tarjetas de crédito y débito es un término que se le asigna a una situación en la que se estafa o roba información de tu tarjeta de crédito y/o débito en el momento de una operación física en una entidad bancaria, por ejemplo, al extraer dinero de un cajero automático. Esta extracción de datos permite a la persona que comete el delito reproducir o clonar el plástico de tu tarjeta.

El mismo reporte de la Condusef señala que de Enero a Marzo del 2021 se realizaron alrededor de 923 millones de pagos con tarjetas en comercios tradicionales y en comercios electrónicos. El uso de los plásticos va en aumento. Por esta razón, siempre es importante contar con información para evitar la clonación de tarjetas y no caer en estafas clásicas o nuevas, ya que los delincuentes pueden leer la banda magnética de la tarjeta y obtener el número del plástico, fecha de expedición, nombre del titular y número de seguridad, etc.

¿Qué debes hacer?

En materia de tarjeta de crédito la Ley te protege: si no reconoces un cargo, puedes reclamar.

Si clonaron tu plástico y hay operaciones que no reconoces, tienes hasta 90 días naturales contados a partir de la fecha en que se realizó el cargo para hacer tu reclamación. Banco de México obliga a las instituciones financieras a liberarte del pago y a devolverte el monto de la transacción dentro de los cuatro días hábiles posteriores a tu reclamo. Lo anterior no aplica si el banco comprueba que la compra se autorizó en algún comercio mediante el chip de tu tarjeta o por internet utilizando los sistemas de autentificación en línea que garantizan que el tarjetahabiente fue quien autorizó la operación, tal es el caso de Verified by Visa o MasterCard SecureCode.

Para evitar que te clonen la tarjeta:

-Si entregas tu tarjeta física no la pierdas de vista. En las tiendas, restaurantes y gasolineras pide que te lleven la terminal móvil para que hagan el cargo frente a ti.

-Verifica que el comercio en donde realizarás tu compra es seguro.

-Cuando utilices un cajero automático, siempre revisa que la ranura en donde se inserta la tarjeta no tenga algún objeto adicional sospechoso, también revisa la ranura donde sale el dinero. En caso de que notes algo raro, opta por no usarlo y repórtalo.

-Lleva un registro de tus transacciones y revisa tus movimientos con frecuencia.

-Si te roban tu cartera o la pierdes, notifica lo más rápido que puedas a tu institución donde tienes tu cuenta para evitar cargos.

-Activa las notificaciones para saber inmediatamente cuando se te ha aplicado un cargo

-Si detectas cargos en tu estado de cuenta que no reconoces, de igual forma repórtalo inmediatamente.

cj