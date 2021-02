Claves sobre la posible crisis de electricidad en la Península de Yucatán

El primer cuatrimestre de 2019 significó para México una caída a su peor nivel desde 2005 en la producción de gas natural, lo que podría repercutir en la comprometida producción de electricidad en la península de Yucatán, la cual abarca a dicha entidad, además de Campeche y Quintana Roo, acorde con lo anunciado por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

Ante una posible crisis eléctrica al sureste del país, en La Silla Rota te presentamos la clave para entender lo que pasa:

ELECTRICIDAD EN YUCATÁN

El Cenace, estima que durante 2019, la demanda de electricidad en la Península de Yucatán sea de 2 mil 220 megawatts (MW), de los que la región requiere producir 985 MW, ya que el Sistema Interconectado Nacional (SIN) aporta mil 235.

En la región, apunta el Cenace, la capacidad instalada es de 2 mil 120 megawatts. Sin embargo, se dispone únicamente de entre 732 y 756 MW generados por gas natural, además de 440 MW por diésel. Un máximo ideal de 1,196 MW.

Es decir, la Península de Yucatán, de los 985 que requiere producir, tiene un margen de 211 megawatts antes de que sea declarado un estado operativo de emergencia.

En contraste, Edgar Ocampo, especialista independiente en temas energéticos, apunto para El Financiero que el crecimiento anual de la demanda en la región, del 4%, es mayor al promedio nacional (entre 2.5 y 3%).

Hay un 'boom' inmobiliario muy fuerte porque está Cancún, está Mérida, están construyendo multifamiliares, condominios, plazas comerciales, hoteles, de todo, y todo eso lleva detrás climatización con aire acondicionado. Ese tipo de instalaciones son altamente consumidoras de energía", detalla.



Por su parte, en entrevista para Bloomberg TV, el analista Gonzalo Monroy advirtió sobre el riesgo de que en los próximos meses de julio, agosto y parte de septiembre, se alcancen los máximos niveles de demanda de energía eléctrica en la región.

Si se añaden los bajos niveles de gas natural para generar electricidad, se podrían presentar apagones programados escalonados, con el fin de evitar fallas inesperadas en el servicio, como las presentadas en los meses de marzo y abril.

Acorde con lo dicho por Monroy, lo que hace el Cenace “es avisarles a todos los participantes del mercado especialmente a la CFE que medidas extraordinarias van a ser tomadas, incluyendo y no se limita a apagones controlados; si alguna planta estaba pensada para entrar en mantenimiento no se va a hacer, se tiene que mantener en todo momento trabajando las plantas hasta que pase esta situación crítica que por desgracia no parece tener una fecha próxima de solución".

CONTRADICCIÓN DEL CENACE

En primera instancia el Cenace dio a conocer un comunicado donde decían que declaraban un estado operativo de emergencia en la península de Yucatán para los próximos meses.

Posteriormente, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desmintió las advertencias de el Cenace al decir que los datos con que se hacen no son vigentes.

“En relación con las limitaciones de gas natural en el sureste del país, se aclara que, en los próximos días, se ha solicitado a la red de gasoductos que se haga el mayor esfuerzo para incrementar la oferta de gas natural a través del gasoducto de Energía Mayakán, con lo cual se incrementaría la disponibilidad de las CCC Mérida III, CCC Campeche y CCC Valladolid”, expuso la CFE en un comunicado.

“Informamos a ustedes que la declaratoria de estado operativo de emergencia en la Península de Yucatán, en este momento no tienen ningún fundamento, ya que contamos, además, como último recurso disponer de la capacidad adicional con que cuenta, a través de las líneas de interconexión”, concluye el documento.

Ahora, se da a conocer que el aviso solamente fue preventivo.

Este 17 de junio del año en curso el Cenace notificó de manera preventiva a todos los integrantes de la industria eléctrica las condiciones operativas previstas para la Península de Yucatán, durante el verano del año en curso, a raíz de las limitaciones que se han registrado en el suministro de gas natural en la región", dijo el Cenace.



En este sentido, señaló que esto tuvo como propósito informar de manera transparente a los integrantes de la industria eléctrica para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, se lleven a cabo las medidas operativas necesarias, en el caso poco probable de que el centro llegase a declarar un estado operativo en emergencia, ya que actualmente no existen las condiciones que fundamenten la declaratoria de estado operativo de emergencia.

Asimismo, resaltó que entre las medidas preventivas que se han dispuesto con base en la política energética actual, se encuentran las diligencias correspondientes para incrementar en la red de gasoductos la oferta y disponibilidad de gas natural.

POCO GAS NATURAL

No obstante, este martes, los registros de Petróleos Mexicanos (Pemex) revelaron que durante el primer cuatrimestre de 2019 la producción promedio de gas natural fue de 4 mil 796 millones de pies cúbicos diarios, 0.5% en relación al mismo periodo de 2018.

No obstante, con dicha caída se acumulan cinco años consecutivos a la baja, reporta El Financiero.

De acuerdo con los especialistas, existen dos razones para esta caída: una menor inversión dirigida a la producción y exploración así como a la histórica prioridad que el gobierno mexicano da a la producción de petróleo crudo.

En tanto, Edmundo Rodarte, presidente de la Comisión de Energía de la Coparmex, afirma que las empresas de la región sureste del país actualmente operan al 65% de su capacidad, debido a una reducción del suministro de gas natural por parte que el Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas).





