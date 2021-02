Claves para entender los “impuestos digitales” que impulsan Francia y Gran Bretaña

Francia y Gran Bretaña planean gravar los ingresos, en lugar de las ganancias, de empresas como Facebook Inc. y Google de Alphabet Inc., que realizan sus ventas principalmente en el ciberespacio. Son los primeros de varios países en Europa que buscan "impuestos digitales" destinados a extraer dinero de empresas cuyas ganancias multinacionales a menudo escapan al control del recaudador de impuestos gracias a las lagunas legales y la naturaleza virtual de sus ofertas. La perspectiva de estas leyes ha provocado una reacción violenta de Estados Unidos, que amenaza con utilizar herramientas comerciales para tomar represalias. Los ministros de Finanzas están tratando de enfriar la retórica con un enfoque global coordinado.

1. ¿Qué es un impuesto digital?

Los planes que se presentan en Europa generalmente gravarían las ventas de publicidad en línea, datos electrónicos y los servicios de intermediarios como Uber Technologies Inc. y Airbnb Inc. que conectan a los usuarios con los productos. La idea es centrar los impuestos en los lugares donde se encuentran los usuarios de los servicios en línea, en vez de en donde las empresas basan sus oficinas centrales europeas o registran sus ganancias. La ley francesa, que está esperando la aprobación final y sería retroactiva al 1 de enero de 2019, impone un impuesto del 3% a las empresas con al menos 750 millones de euros (845 millones de dólares) en ingresos globales y ventas digitales de 25 millones de euros en Francia. Cerca de 30 empresas se verían afectadas; si bien la mayoría de ellos son estadounidenses, la lista también incluye empresas chinas, alemanas, británicas e incluso francesas.

2. ¿Por qué los países piensan que necesitan esto?

Francia no está sola entre las naciones europeas al argumentar que las compañías de Internet no están pagando su parte justa en las arcas públicas. Debido a que a menudo están domiciliados en otros países, incluidas jurisdicciones de bajos impuestos como Irlanda o Bermudas, y transfieren dinero sin problemas a través de las fronteras, las empresas que venden en línea pueden evitar fácilmente pagar impuestos en países donde, sin embargo, realizan ventas significativas. Más específicamente, Francia argumenta que la estructura de la economía global se ha desplazado a una basada en datos, lo que hace que los sistemas tributarios del siglo veinte sean arcaicos. Según las cifras de 2018 de la Comisión Europea, las empresas tecnológicas globales pagan una tasa impositiva promedio del 9.5% en comparación con el 23.2% para las empresas tradicionales.

3. ¿Por qué no gravar sólo las ganancias?



La respuesta corta es que es más sencillo gravar los ingresos. Gravar las ganancias requiere establecer dónde se acumulan realmente las ganancias, lo cual es lo suficientemente difícil para cualquier compañía global pero aún más en el sector digital; puede reservar un taxi en Londres, por ejemplo, pero su pago podría liquidarse en Amsterdam. Los políticos también argumentan que gravar los ingresos puede ser la mejor manera de exprimir dinero de compañías como Amazon.com Inc. que reportan grandes ventas pero ganancias insignificantes. Todavía así, no es sencillo determinar qué ingresos están vinculados a un país específico. Para hacer eso, los recaudadores de impuestos franceses proponen gravar a las compañías de internet proporcionalmente a su "presencia digital" en el país en relación con el resto del mundo.

Si bien Amazon ha aumentado sus márgenes de ganancia, aun así el impuesto digital francés podría reducir la rentabilidad, dijo Peter Hiltz, director de planificación internacional de impuestos y políticas del minorista en línea.

Si otro país, como España, promulgara un impuesto similar a Francia, ese impuesto podría agravarse. Si un comprador francés comprara un producto a un vendedor español, esa transacción sería gravada por ambos países, agregó.

4. ¿Otros países tienen impuestos digitales?

Mucho antes de que Francia instigara sus propias reglas, presionó por un impuesto digital para toda la Unión Europea que fue descartado cuando cuatro países - Suecia, Finlandia, Dinamarca e Irlanda - declinaron firmarlo. Es probable que el Reino Unido sea el siguiente en la línea en implementar dicho impuesto, prometiendo un impuesto del 2% sobre los ingresos de los motores de búsqueda, las plataformas de redes sociales y los mercados en línea que "obtienen valor de los usuarios del Reino Unido", según un proyecto de ley de finanzas publicado el 11 de julio. El impuesto entrará en vigencia en abril de 2020. Austria, Italia, España y Bélgica también están considerando gravámenes digitales.

5. ¿Cuál es la queja de los Estados Unidos?

Estados Unidos argumenta que el impuesto de Francia se dirige injustamente a las empresas estadounidenses. A medida que la ley se acercaba a la aprobación el 10 de julio, el Representante de Comercio de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, lanzó una investigación para determinar si la medida es "discriminatoria o irrazonable y grava o restringe el comercio de los Estados Unidos". La investigación, que podría durar hasta un año, está autorizada bajo Sección 301 de la Ley de Comercio de los Estados Unidos de 1974: la misma herramienta que el presidente Donald Trump usó para imponer aranceles a los productos chinos debido al presunto robo de propiedad intelectual del país. Si Estados Unidos falla contra el impuesto francés, podría imponer aranceles de represalia u otros límites comerciales, o incluso usar disposiciones en el código tributario para castigar a los ciudadanos y compañías francesas en los Estados Unidos.

Donald Trump amenazó con gravar el vino francés u otros bienes en respuesta al impuesto digital. Agregó que estaba considerando un arancel del 100% para el vino francés en una recaudación de fondos la semana pasada, aunque no está claro si hablaba en serio.

También tuiteó el mes pasado "¡anunciaremos una acción recíproca sustancial sobre la necedad de Macron en breve!".

Lighthizer podría tomar medidas tan pronto como el 26 de agosto cuando se cierre un período de comentarios sobre el tema.

6. ¿Esto salió de la nada?

Las guerras fiscales transatlánticas no son nuevas. Apple Inc. recibió una factura de 13 mil millones de euros por impuestos atrasados por la Comisión Europea hace tres años, que el presidente ejecutivo Tim Cook llamó "basura política". El Tesoro de los Estados Unidos intentó y no logró influir en la investigación de Apple de la UE, que alegó que la compañía obtuvo un subsidio ilegal en Irlanda debido a las normas que rigen la transferencia de ventas reservadas en otros lugares de Europa. La Comisión también investigó los acuerdos fiscales irlandeses de Google y ordenó a Amazon que pague 250 millones de euros en impuestos atrasados a Luxemburgo. Otras compañías estadounidenses, incluidas las empresas no tecnológicas como Starbucks Corp. y Nike Inc., también han sido objeto de sondeos fiscales. La Unión Europea insiste en que el hilo conductor no es que sean estadounidenses, sino que han utilizado estructuras legales complejas y licencias de propiedad intelectual para limitar sus pagos de impuestos.

7. ¿Cómo están respondiendo las empresas tecnológicas?

Los impuestos son solo una parte de una mayor reacción de la Unión Europea contra la gran tecnología. Las empresas de Internet han sido notificadas por cuestiones que van desde la privacidad hasta el dominio del mercado, y están luchando con cabildeo y casos judiciales. Google ganó una pelea legal contra un cobro de impuestos francés por 1,200 millones de dólares en abril. Apple y Amazon están impugnando sus respectivas decisiones fiscales europeas en los tribunales europeos, y una victoria legal podría detener esa parte de la cruzada del bloque. Algunas compañías pueden estar cambiando sus estructuras impositivas o moviendo sus ingresos fuera de la UE para mantenerse a la vanguardia, como algunos legisladores europeos alegaron el año pasado sobre Apple.

8. ¿De qué otra forma podría resolverse esto?

El enfrentamiento franco-estadounidense podría llegar a nada. Se está llevando a cabo una negociación multilateral en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos con sede en París para coordinar los impuestos globales sobre los servicios digitales. Francia es optimista de que se pueda llegar a un acuerdo para fines de 2019 y dice que reduciría su propio impuesto si entra en vigencia un estándar global. En una reunión de ministros de Finanzas del Grupo de los Siete en Francia en julio, Las tensiones franco-estadounidenses disminuyeron ligeramente cuando las dos partes acordaron un lenguaje para avanzar en las conversaciones de la OCDE. Las nuevas normas fiscales, según el resumen de las conversaciones del G-7, deberían abordar los "modelos de negocio altamente digitalizados".

El artículo original en Bloomberg

JGM