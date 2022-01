Citi apelará decisión de juez que pone en vilo venta de Banamex

Un juez en materia Civil de la Ciudad de México probablemente suspenderá cualquier venta de Banamex, propiedad de la Citigrup por una demanda que se encuentre activa de la empresa Oceanografía.

Sin embargo, Citi descubrió que "no hay bases legales legítimas para que el juez haya emitido esta medida cautelar, la cual aún no es efectiva, particularmente dadas las alegaciones infundadas contenidas en la demanda. Planeamos apelar la medida cautelar y actualmente no esperamos que este asunto cITI tenga ningún impacto en el cronograma para la venta de nuestro negocio de consumo en México".





A principios de este año Citigrup anunció que sería a la venta su negocio minorista en México, el cual incluye a Banamex, Aforo, casa de bolsa, así como créditos personales ya empresas.

De acuerdo con las listas judiciales del Juzgado 71 de la capital del país, la demanda presentada por Oceanografía fue ingresada en 2019. Oceanografía denunció daños que le ocasionó una querella por fraude presentada por Banamex.

A través de las listas de acuerdos, el juez seguro a Oceanografía dejará en garantía 260 millones de dólares para que se mantengan vigentes una serie de medidas en las que se prohíba cualquier reunión o contrato que lleve a la venta de Banamex.

"Lo anterior, ya que el juez dio cinco días a Oceanografía para exhibir una garantía de 260 millones de dólares como condición para ejecutar las medidas, o de lo contrario las revocará de inmediato", refirió.

medidas cautelares

Las medidas cautelares que dictó el juez a un hijo de Banamex:

-Se abstenga de realizar la venta o transmisión de acciones, activos y demás bienes tangibles e intangibles, hasta en tanto no se resuelva en sentencia definitiva el juicio principal.

-En su caso, garantice ante este Juzgado el pago de las cantidades demandadas a través de cualquier medio autorizado por la Ley, hasta por un monto de 5 mil 200 millones de dólares, o su equivalente en moneda nacional.

-Se abstenga de realizar acuerdos, asambleas o cualquier acto corporativo tendiente a aprobar el vender, donar, usufructuar o por cualquier medio afectar la cartera de clientes activos y pasivos; de bienes y servicios que menoscaben el valor de la institución y su salida del suelo mexicano.

Los 5 mil 200 millones de dólares equivalen al monto de la demanda de Oceanografía, propiedad del empresario Amado Yáñez, que culpa a Banamex de desencadenar, con una denuncia de fraude en 2014, la intervención gubernamental que la llevó a la quiebra.

"Con el objeto de que se ejecuten las medidas cautelares que en este acto se decretan, se requiere a la promovente para que previamente garantice los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a la codemandada Banamex, por lo que atendiendo a la información que obra en autos y la cantidad que señala el promovente, de manera discrecional se fija la cantidad de 260 millones de dólares, misma que deberá ser exhibida por el promovente en cualquiera de las formas autorizadas por la ley dentro del término de cinco días, apercibido que de no hacerlo, se revocarán de plano las presentes medidas cautelares", advirtió el juez.

"A partir de que la empresa fue asegurada, y hasta hoy -8 años después-, Banamex no ha logrado demostrar la deuda que reclamó inicialmente. El supuesto desvío de recursos denunciado por Banamex no ha sido soportado, al igual que el quebranto que acusa haber sufrido, mismo que apareció en sus estados de resultados fiscales del ejercicio 2013", de acuerdo con Oceanografía en una nota informativa.

















































































cj