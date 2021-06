Charlatanería que sale cara: Terapias de conversión

Los métodos de las terapias de conversión son un delito que basan su modelo de negocio en afirmar que las personas de orientación sexual e identidad de género diversa son inferiores moral, espiritual o físicamente, por lo que ellas o sus familiares deben pagar fuertes cantidades de dinero para someterse a procesos para modificar identidades, gustos y preferencias sexuales.

En México, las terapias de conversión sexual son consideradas un delito en la Ciudad de México, al considerarse como intervenciones que atentan contra la libre autodeterminación de género y la dignidad humana, pero ¿sabes qué son y cómo se sancionan?

El gobierno de la Ciudad de México indicó que las terapias de conversión son las prácticas para anular, obstaculizar, modificar o menoscabar la identidad de género y orientación sexual de la persona, con violencia física, moral o psicoemocional, mediante tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Pero además, se trata de un "negocio lucrativo", así lo definió Víctor Madrigal-Borloz, experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género de Naciones Unidas, quien expone a las terapias de conversión sexual como un negocio.

Según Madrigal, habrían centros que cobran hasta 10,000 dólares mensuales por estos supuestos tratamientos.

En una entrevista con CNN, el experto dijo que "es evidente que estas prácticas son un negocio lucrativo, algunos centros cobran cantidades importantes a las familias para tratamientos farmacológicos, incluso podrían costar hasta 10,000 dólares mensuales. Algunos centros se disfrazan como centro de rehabilitación de drogas por que es ilegal privar de la libertad a una persona por su orientación sexual".

¿Quienes las realizan?

Los perpetradores de estas prácticas son instituciones privadas y públicas de atención de salud mental, organizaciones religiosas, miembros de la familia y de la comunidad.

La oferta para "quitar" el sentimiento de atracción homosexual comienza con un mensaje de WhatsApp en una organización, que aunque ofrece servicios de terapia para diferentes problemas, lo primero que pregunta al interesado es si desea "quitarse" la homosexualidad.

Dicha organización asegura que ofrece ayuda a través de psicoterapia, con la que identifican los factores que provocan el sentimiento para sanar cada uno de ellos.

"El sentimiento es provocado por factores psicológicos, no tienes que vivir con algo que no elegiste y que no pediste", se lee en una conversación de WhatsApp con esta empresa que obtuvo Ruido en la Red

La asociación cobra 900 pesos por cada 50 minutos de consulta por llamada telefónica o videollamada por Skype y WhatsApp.

Las llamadas terapias de conversión son formas de violencia y discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, aseguró la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).





Al respecto, la senadora Citlali Hernández Mora considera que estas prácticas únicamente benefician a un ala conservadora que genera un negocio a través de estas terapias. Por eso, buscan cambiarlo desde el aspecto legal.













