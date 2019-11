¿Cargas "morralla"? Con estos tres pasos sabrás si tus monedas son falsas

Es muy común que si utilizas el transporte público guardes mucho "cambio" para pagar el pasaje o porque simplemente necesitas traer monedas por cualquier situación que se presente, sin embargo, éstas también pueden llegar a ser falsas... ¡revísalas!

Aunque es más probable que los billetes resulten en algunas ocasiones falsos, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) dio a conocer un breve manual para identificar si esa "morralla" que cargas en tus bolsillos es de verdad.

Paso número 1

Toca la moneda: "Las monedas formadas por dos metales diferentes, como son las de 1, 5 y 10 pesos están ensambladas a la perfección, por lo que no se percibe algún borde en la unión de los metales. El canto o borde de la moneda puede ser liso, con ranuras paralelas o con una combinación de ambas, sin embargo, si presenta rebabas u otras irregularidades, puede tratarse de una moneda falsa", señaló la Condusef en una infografía.

Paso número 2

Mira la moneda: "Las monedas, al ser utilizadas diariamente, sufren un desgaste natural e irregular (disparejo). Si una moneda tiene un desgaste homogéneo (parejo), o tiene una falta de nitidez general en el grabado, entonces puede tratarse de una moneda falsa", explicó el organismo.

Precisó que esto se observa principalmente en el color, el cual no se modifica nunca.

"El color de una moneda es único, es decir, no cambia durante toda su vida. Es importante señalar que las monedas en nuestro país no cuentan con ningún tipo de recubrimiento, ni tienen chapa metálica o pintura sobrepuesta, por lo tanto, no se decoloran", resaltó.

Paso número 3

Verificar el diámetro, peso o espesor de la moneda. Si notas que se ve diferente al resto, puede ser falsa.