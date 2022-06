Canasta alimentaria urbana en casi 2 mil pesos

Cuando los precios suben, a pesar de que nos afecta a todos, es especialmente complicado para las personas más vulnerables o que ganan menos dinero. Para 19.5 millones de trabajadores mexicanos es una realidad tener que llegar a fin de mes con mil pesos, esta situación se ha visto complicada debido a los efectos de la inflación en México.

Según el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM, la inflación provocará que unas 38 millones de personas (que ganan entre uno y dos salarios mínimos), no alcancen a cubrir el mínimo de la canasta básica. Actualmente el valor de la canasta alimentaria urbana asciende hasta casi 2 mil pesos, lo cuál significa el 41.15 por ciento de un salario mínimo mensual para casi 19 millones 471 mil 398 personas perciben este salario mínimo.

"Son 38 millones 670 mil 234 personas que perciben un menor rendimiento de sus salarios ante el aumento de precios de productos básicos. Para el segundo semestre de 2022, este número de personas (el 67.84 por ciento de la PEA) cuyo ingreso no rebasa los dos salarios mínimos, estarán expuestos al incremento de la inflación que no contendrá el aumento de una tasa de interés que no está fomentando ni el ahorro ni el consumo", explicó José Ignacio Martínez Cortés, profesor y coordinador del LACEN.

Además, esto afecta en mayor medida a las personas de menos ingresos ya que destinan una gran parte de su presupuesto a cubrir necesidades básicas como los alimentos. Asimismo, estas personas no cuentan con instrumentos financieros que les ayuden a tener algún rendimiento que compense la inflación. México Cómo Vamos informó que actualmente el 38.8% de la población se encuentra en situación de pobreza laboral, lo que significa que sus ingresos no alcanzan para alimentar a toda la familia.