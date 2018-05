CIERRA OFICINAS

Cambridge Analytica cierra operaciones tras escándalo

La firma de análisis de datos Cambridge Analytica no soportó las presiones tras el escándalo de filtración de datos

Cambridge Analytica estuvo inmiscuida en el escándalo de filtración de datos vía Facebook para la campaña de Trump en 2016

Cambridge Analytica no soportó las presiones por la crisis derivada de la filtración de datos de Facebook para la campaña presidencial de Donald Trump en Estados Unidosy anunció el cierre definitivo de sus oficinas y de sus operaciones.

Los os empleados de Cambridge Analytica se enteraron de que su compañía matriz, SCL Group, estaba cerrando el negocio, y los trabajadores con sede en Estados Unidos recibieron órdenes de devolver sus tarjetas de inmediato, según la documentación revisada por Gizmodo.

La noticia fue anunciada durante una conferencia telefónica dirigida por Julian Wheatland, el actual presidente del Grupo SCL, quien según los informes fue elegido para asumir el cargo de nuevo CEO de Cambridge Analytica. Ambas compañías ahora cerrarán sus puertas.





Luego de que Facebook rectificara el número de usuarios afectados por el uso de información personal por parte de Cambridge Analytica y modificara la cifra de 50 a 87 millones, la empresa de Mark Zuckerberg hizo un desglose de los países más afectados, y México está en la lista.

En el desglose de dichos países, México ocupa ocupa el quinto lugar con 789,880 usuarios afectados, lo cual representa 0.9% del total de 87 millones de personas impactadas.

El escándalo salpicó al PRI. Luego de la polémica en que se vio envuelta por el abuso de datos personales de 50 millones de usuarios de Facebook y con la campaña de Donald Trump, se reveló a finales de marzo que la consultora Cambridge Analytica trabajó con el PRI hasta enero de 2018, según una fuente citada por Channel 4 News de Reino Unido.

El 11 de abril, el CEO de la firma presentó su renuncia:

El CEO interino de Cambridge Analytica, Alexander Tayler, renunció a su cargo el 11 de abril.

CRONOLOGÍA

2013 se crea Cambridge analítica (CA), filial de la empresa de marketing británica Strategic Communication Laboratories (SCL) bajo la dirección de Alexander Nix. Cambridge Analytica se encarga de realizar estrategias comunicacionales, extrayendo y analizando datos a gran escala o "Big data".

2014 con una inversión de 15 millones de dólares, por parte de Robert Mercer, donador republicano, CA prepara incursión elecciones intermedias de EU, ayudada el asesor político Stephen K. Bannon. Aleksandre Kogan psicólogo en la universidad de Cambridge, desarrolla app recolectora de datos personales en Facebook

2016 la campaña presidencial de Trump recluta los servicios de Alexander Nix, miembro de CA para dirigir la campaña. Esta se enfocada en aparecer como anuncios publicitarios en redes sociales.

2017

6 de septiembre Alexander Nix declara que Trump ganó la presidencia con ayuda de los datos a gran escala

2018

17 MARZO Una investigación del The New York times y el diario The Observer da a conocer que la empresa CA extrajo información privada de los perfiles de Facebook de más de 50 millones de usuarios sin su consentimiento. Esto, según exempleados, exasociados y documentos de Cambridge analítica

17 MARZO Facebook suspende la cuenta de Cambridge analítica.

19 MARZO Alexander Nix, CEO de Cambridge Analytica es grabado en secreto, como parte de una investigación de la cadena británica Channel 4, declarando que la empresa CA ha tenido presencia en AL y en México.

19 MARZO Congreso de EU llama a Zuckerberg a testificar por la fuga masiva de datos

25 MARZO Christopher Wylie, cerebro de CA explica en una entrevista para periodistas europeos, cómo diseño las estrategias de datos de CA

29 MARZO Channel 4, un medio británico, da a conocer que posiblemente, CA trabajó en México para el PRI desde septiembre de 2017 hasta enero del 2018.

10 ABRIL El fundador de Facebook comparece durante casi 5 horas en el congreso de EU sobre filtración de datos.

Privacidad ¿Te sentirías cómodo compartiendo con nosotros el nombre del hotel en el que te hospedaste anoche?, Zuckerberg se silencia alrededor de 8 segundos y responde con un no.

Poder informativo de Facebook Congreso: ¿Crees que eres más responsable que el Gobierno Federal de los datos personales de millones de estadunidenses? EL fundador de la red social contesto con un sí.

Monopolio Congreso: ¿Facebook es un monopolio? Zuckerberg tartamudea y revira "no me lo parece".

11 ABRIL Segunda comparecencia de Zuckerberg en el congreso / el CEO de la firma presenta su renuncia.

Zuckerberg admite la Inminente la regulación a las redes sociales.

Zuckerberg admite que sus datos también fueron extraídos de Facebook e incluso vendidos a terceros.

Zuckerberg declara que la principal prioridad de Facebook será evitar que esta sea utilizada para injerencias indebidas en las elecciones que se llevarán a cabo este año en varios países.

