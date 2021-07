¿Caldo de pollo? Profeco expone a marcas de "consomé"

Los caldos y consomés de pollo ya sean en polvo, cubos o granulados que utilizas para darle un poco más de sabor a tus alimentos, son una mezcla de diversos ingredientes que no incluyen solamente carne de ave, sino que se elaboran con otros componentes que no se recomiendan para personas con hipertensión, advirtió la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

En general contienen sal yodatada, grasas vegetales, carne y grasa de pollo, glutamato monosódico, fécula de maíz, azúcar, especias, colorantes, así como saborizantes naturales y artificiales.

En la Revista del Consumidor de la Profeco del mes de julio, señaló que el primer ingrediente que se observa en las etiquetas es el que contiene en mayor cantidad todos los productos, por lo recomendó a los consumidores leer las etiquetas de los alimentos que comprarán y que darán a sus familias.

Si bien los cubos, polvo o granulados de caldo de pollo son prácticos, "su consumo frecuente puede significar que le estás dando a tu organismo altos contenidos de sal, en consecuencia de sodio, lo cual es dañino para tu salud".

Además de sal, la Profeco alertó, que incluye glutamato monosódico que "es un potenciador del sabor que se añade gusto a los alimentos procesados, ya que activa terminales de la lengua que hacen que el sabor de cada alimento sea más fuerte ".

Sin embargo, el uso del glutamato monosódico es controvertido porque se le relaciona con "cuadros de dolores de cabeza, sudoración, opresión en el pecho, ardor en la boca y mareos".

ALERTAS TEMPRANAS

La asociación civil, El Poder del Consumidor ya había hecho un análisis de los cubos de consomé.

De Riko Pollo, dijo que contenía: Sodio, 2,396 miligramos (mg) por cada cubito.

Esta cantidad cubre más del 100% (120%) del sodio total recomendado para un adulto (2,000 mg). La cantidad de sodio que contiene es muy elevada, considerando que se encuentra en tan solo un cubo y además la sugerencia de preparación es de 2 cubitos por cada litro de agua.

Es importante estar alertas a las cantidades de sodio que contienen los productos de consumo, ya que suelen ser altos, especialmente este tipo de clasificaciones de productos.

Adicionalmente, la Profeco realizó un estudio por medio del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor donde dio a conocer lo que realmente contienen los caldos y consomés de pollo y cuales pertenecen a la NMX-F-603-NORMEX-2003.

Las marcas analizadas de caldos de pollos fueron: Rikopollo, Knorr Suiza, IBERIA, McCORMICK, Great Value, GOLDEN HILLS, Aurrera, Chedraui D'Calidad, Soriana, Su-Pollo y BAKERS & CHEFS.

Los consomés de pollo en polvo analizados fueron: Ke!Precio y RiPollo.

Y los caldos de pollo en cubo fueron: RikoPollo, McCORMICK, Knorr Suiza, IBERIA, Great vakue, SU-POLLO, GOLDEN HILLS, SORIANA, CHEDRAUI D'Calidad y Aurrera.

El estudio arrojó que el 100% de los productos que se hacen llamar consomés de pollos no se apegan a la Norma Me xicana NMX-F-603-NORMEX-2003, ya que no contiene el mínimo de proteína y grasa requeridos, el principal ingredientes de estos productos es la sal.