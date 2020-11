¿Caíste en una promoción de cajero automático? Buscan regular ofertas

¿Alguna vez has retirado dinero de un cajero automático en el cual te ofrecen un préstamo inmediato o la contratación de algún servicio con solo dar "Sí, acepto"? ¿Por las prisas y los movimientos mecánicos para retirar efectivo y marcharte le diste por error "aceptar a una operación por la cual no recibiste información suficiente y no querías hacerlo?

PROBLEMA DE PROMOCIONES EN CAJEROS

El problema es que los bancos utilizan estas estrategias de publicidad para vender sus productos sin autorización expresa de los usuarios.

Pues existen algunos casos en los cuales los usuarios al utilizar los cajeros automáticos reciben ofertas de servicios financieros, líneas de créditos, ampliación de plazos, seguros, y solicitudes de donaciones, a pesar de que no se les pregunta si desean o no recibir publicidad.

HASTA 600 MIL USUARIOS AFECTADOS POR OFERTAS EN CAJEROS

De acuerdo con el extitular de la Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Mario di Costanzo, en el país, aceptar créditos, seguros u otro tipo de servicios financieros desde los cajeros automáticos, afecta hasta 600 mil usuarios de la banca al año.

Casi 10 millones de las quejas que se registraron el año pasado, entre 500 mil y 600 mil pudieron ser de cuentahabientes que aceptaron servicios por error, debido a la publicidad que llega en los cajeros al momento de retirar efectivo, hacer pagos u ocultar saldos de las cuentas.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la bancada de Morena presentará una iniciativa para regular las ofertas de servicios financieros que hacen los bancos a través de cajeros automáticos.

El presidente de la Jucopo y coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, explicó que se trata de modificaciones a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y a la Ley de Instituciones de Crédito.

Con dichas leyes se busca prohibir la oferta en los cajeros automáticos, a menos que la institución cuente con el consentimiento previo de sus clientes, ya que en México no existe una disposición legal específica que pueda evitar estas acciones, vulnerando los derechos de los usuarios, al no contar con información precisa y de calidad sobre el uso de sus recursos, dijo Monreal.

OBJETIVOS DE LA INICIATIVA

La iniciativa que presentará la próxima semana prevé que el otorgamiento de créditos, el financiamiento y captación de recursos deben realizarse bajo la vigilancia y seguimiento de las autoridades del sistema y la legislación de la materia.

Entre otras cosas, la propuesta busca establecer que las entidades financieras o bancos que operan cajeros automáticos, tengan prohibido ofrecer cualquier servicio financiero a través de estos aparatos. Salvo que cuenten con el consentimiento expreso e informado de los clientes para recibir esta información.

Además, se deberá informar los términos y condiciones del contrato, y los productos financieros ofertados.