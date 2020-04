Caída en precios de petróleo afecta al peso y dólar alcanza los 25.22

Este domingo el peso cayó frente al dólar ante la caída de los precios internacionales del petróleo.

La moneda mexicana cayó 0.89 por ciento a 25.22 unidades por dólar en operaciones internacionales, según datos de Bloomberg.

Los futuros del crudo referencial europeo Brent cayeron 6.97 por ciento a 31.73 dólares. En tanto que los del WTI bajaron 8.15 por ciento a 26.03 dólares.

El petróleo ha bajado después de que la reunión planificada de los principales productores se demorara para discutir las limitaciones de la producción que plantearon dudas sobre las perspectivas de un acuerdo.

El bloque OPEP +, incluida Rusia, celebrará una reunión virtual el 9 de abril después de que surgieran nuevas divisiones . Arabia Saudita y Rusia han indicado que quieren que los Estados Unidos se unan a cualquier acuerdo, pero el presidente Donald Trump hasta ahora ha mostrado poca disposición para hacerlo.

De acuerdo a El Financiero, en la sesión, también influyó la presentación del programa de reactivación económica presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"El plan puede generar empleos pero no los suficientes para la caída que se espera en la economía; Entre los puntos positivos está el hecho de que se mantiene el gabinete sin cambios, así como la menor carga fiscal a Pemex. El tipo de cambio subió de 25.01 a 25.30 pesos por dólar entre las 17 y 1755 horas de México, pero no puede atribuirse por completo al anuncio del presidente, pues el precio del petróleo a nivel internacional estaba a cayendo y eso pudo presionar al peso. No obstante, los dos factores sumados de menor precio del petróleo y ausencia de una política fiscal expansiva tienen el potencial de llevar al tipo de cambio a un nuevo máximo histórico en las siguientes horas", dijo Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base.

