Cae Pemex: pierde 562mmdp y se desploman 27% los ingresos petroleros

En los tres primeros meses de este año, Petróleos Mexicanos (Pemex) registró pérdidas por 562 mil 250 millones de pesos, de acuerdo con su reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Las pérdidas registradas por la paraestatal son superiores a las registradas en el mismo periodo de 2019, cuando perdió sólo 35 mil 719 millones de pesos.

Además, las pérdidas reportadas este jueves son 62 por ciento superiores a la cifra negativa reportada por Pemex en todo 2019, cuando perdió 346 mil 135 millones de pesos.

No sólo eso, la pérdida neta de 562,531 millones de pesos de enero a marzo de 2020, se multiplica por más de quince los 35,719 millones de pesos que perdió en el mismo lapso de 2019.

La petrolera indicó en su reporte financiero y operativo correspondiente al primer trimestre de 2020 que sus ingresos se ubicaron en 284,110 millones de pesos frente a los 356,251 millones del primer trimestre del año pasado, una disminución total de 20.3%.

Además, de acuerdo con los Informes de Finanzas Públicas y Deuda Pública correspondiente al periodo enero- marzo de 2020, de la Secretaría de Hacienda, durante el primer trimestre de 2020, los ingresos petroleros registraron una caída del 27%, en términos reales y respecto del mismo periodo del 2019.

De esta manera, lo que aportaron al erario fue un total de 135,070.7 millones de pesos, cantidad menor a la que se tenía programada de 229,892.1 millones de pesos, es decir, se dejaron de percibir 94,821.4 millones de pesos. Por lo que los ingresos petroleros representaron 9.2% del total de ingresos presupuestarios.

"La caída se deriva principalmente de una menor plataforma de producción respecto a la estimada, a un menor volumen de ventas internas de Pemex y mayor compra de mercancía para reventa, respecto al programa", explicó la dependencia a cargo de Arturo Herrera.

Pese a dicha reducción en los ingresos, la SHCP indicó que la contratación de las coberturas petroleras permitirá garantizar los ingresos petroleros del gobierno federal previstos en la Ley de Ingresos de la Federación.

¿A QUÉ EQUIVALEN ESTAS PÉRDIDAS?

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación Ejercicio Fiscal 2020, las pérdidas de la estatal de 562 mil 250 millones de pesos equivaldría a perder 74% del monto del Ramo 33, que es el mecanismo presupuestario diseñado para transferir a los estados y municipios recursos que les permitan fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas de gobierno en los rubros de: educación, salud e infraestructura básica, lo cual este años es de 759,760 mmdp.



Es decir, la pérdida de Pemex equivale a 3 veces el presupuesto de Bienestar, o 1.7 veces el de Educación.

La pérdida que anuncia hoy @pemex por 562 mil mdp en el 1er trimestre, equivale a más de 4 veces el presupuesto asignado a @SSalud_mx en todo 2020.



¡Un escándalo!



Lo reitero, la incapacidad también es corrupción. #OctavioRomeroRenuncia pic.twitter.com/lCzDtbFwZJ — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) April 30, 2020

.@Pemex perdió $562 mil millones (pesos), en 1er trimestre 2020. Con eso hubiéramos pagado #IngresoBasicoUniversal a todo trabajador ($3,207 al mes) por los 2 meses de cierre laboral + no ISR a mipymes + otros apoyos. Así el mal gob de @lopezobrador_ Y quiere cheque en blanco! https://t.co/y3TZrHsvp0 — Damián Zepeda (@damianzepeda) April 30, 2020

Las pérdidas reportadas por Petróleos Mexicanos en el primer trimestre del 2020 también equivalen a construir cuatro refinerías de Dos Bocas en Tabasco.

El proyecto original del gobierno fue proyectado con un costo de 154 mil 400 millones de pesos a un tipo de cambio de 19 pesos por dólar. Sin embargo, expertos consideran que el proyecto necesitará de 190 mil 400 millones de pesos, tomando en cuenta las variaciones en el tipo de cambio.

Además, de acuerdo con Oil and Gas Magazine, Pemex transformación Industrial tiene un margen variable en el Sistema Nacional de Refinación durante el primer trimestre del año negativo y promedió 12.51 por barril. Esto quiere decir que la empresa productiva del estado pierde 12.51 dólares por cada barril que se procesa en el SNR.

Durante los tres primeros meses del año, las seis refinerías que integran el SNR procesaron 542 mil barriles diarios, esta cifra es ligeramente inferior a la registrada en el mismo periodo de 2019, esto quiere decir que las pérdidas generadas por la refinación en México equivalen a 6 mil 780 millones de pesos.

Presenta #PEMEX un plan para reducir su presupuesto en $45,500 millones de pesos — Erick U. Sánchez Salas (@erickussalas) April 30, 2020

ANALISTAS LANZAN ADVERTENCIA

En tanto, analistas consultados por Efe argumentaron que es imposible atribuir todas las pérdidas a la crisis del coronavirus, pues el Gobierno mexicano decretó la emergencia sanitaria el 30 de marzo, cuando suspendió las actividades no esenciales de la economía.



"Los efectos del coronavirus los vamos a ver en este trimestre, que es el segundo, todavía había demanda en los primeros días de marzo. Los precios empiezan a colapsar en marzo. Enero y febrero fueron normales relativamente", indicó en entrevista el analista energético Gonzalo Monroy, socio director de la consultora GMEC.

A ver, vamos a derrumbar el MITO de que el problema de @pemex son los impuestos.@PEMEX perdió más de $21,340 millones de dólares ANTES de pagar impuesto alguno.



El problema está en costos y que andaban expuestos en sus operaciones financieras. pic.twitter.com/qeOKKbqe3Y — Gonzalo Monroy (@GMonroyEnergy) April 30, 2020

"Esto también te está hablando de un muy mal manejo del perfil financiero de Pemex porque típicamente para protegerse de subidas de precio, se hacen también programas de cobertura de dos tipos: una cambiaria y una de tasas de interés", manifestó.

ESTO DICE PEMEX

Una muestra de que los próximos resultados serán muy probablemente peores se refleja la discusión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados (OPEP+) en abril, cuando tras una difícil negociación se acordó un recorte que no impidió que el barril mexicano llegara a un histórico precio negativo de -2,37 dólares.Como explicaron los directivos, Monroy atribuyó parte de lasa la depreciación de la moneda nacional, que promedió los 23.52 pesos por dólar, lo que provocó una pérdida cambiaria de 469.200 millones de pesos (19.516 millones de dólares).Aun así, al considerar que se esperabanmenores, el especialista cuestionó el gasto deen actividades no redituables, como la refinación, con la que se pierden 12.5 dólares por barril.Para dimensionar la magnitud, la pérdida deen el primer trimestre del 2020 equivale al 2,3 % del PIB nacional, detalló Gabriela Siller, directora de análisis económico-financiero de Banco Base.También es un monto casi tres veces el presupuesto conjunto del las secretarías de Seguridad, Marina y Defensa, ahondó Siller."Esto ya ni siquiera cuenta como una llamada de atención, esto es que estás viendo que la casa ya se derrumbó, o sea, esto no hay forma de que se le pueda dar la vuelta", opinó Monroy

Para explicar estas caídas, la petrolera citó la caída del precio de la mezcla mexicana de exportación, menores precios de referencia de gasolinas y diésel, la depreciación del peso y la disminución de ventas por las medidas de confinamiento para reducir el impacto de la pandemia de covid-19.

Pemex dijo que la pérdida se explica principalmente por la debilidad del peso frente al dólar que ocasionó un resultado negativo por 469 mdp.

La compañía que dirige Octavio Romero Oropeza, reportó la semana pasada un recorte de 40 mil 500 millones de pesos ante la crisis de precios que vive el sector petrolero.

Las ventas totales de la petrolera disminuyeron 20.3% a 320 mil millones de pesos por las menores ventas nacionales y de exportación.

En tanto, ante la baja reciente de sus notas por parte de agencias calificadoras, Petróleos Mexicanos descartó acudir a mercados en tanto no observe una mejora en sus niveles de fondeo, por lo que buscará alternativas de financiamiento.

En conferencia con analistas, el director de Finanzas de Pemex, Alberto Velázquez García, señaló que la compañía tiene líneas de crédito revolvente por un monto agregado de nueve mil millones de dólares, que le brindan mayor flexibilidad para ejecutar en los mercados de deuda, particularmente en periodos de mayor volatilidad e incertidumbre, como los actuales.

"La empresa no acudirá a mercados en tanto no observe una mejora en sus niveles de fondeo, ya que consideramos que están por arriba de la evaluación justa o del costo aceptable por parte de Pemex y el gobierno federal".

En este sentido, expuso que la petrolera analiza recurrir a fuentes de financiamiento distintas a las tradicionales, con el propósito de disminuir su costo y buscar diversificar la base de inversionistas.

Asimismo, se continuará con la política de administración activa de la deuda, por medio de ejercicios de manejo de pasivos orientada a mejorar el perfil de vencimientos de deuda a corto plazo, así como extender la vida media del portafolio.

Velázquez García opinó que la perspectiva de las calificadoras es una situación temporal, ya que con el regreso paulatino a las actividades se respaldará la recuperación económica de México, de la empresa y a nivel global.





CRISIS EN PETROPRECIOS

Los resultados sugieren que se han comenzado a sentir los efectos de la crisis del coronavirus y de la crisis internacional del petróleo.



Apenas, el lunes la mezcla mexicana de petróleo alcanzó su segundo precio más bajo en su historia al llegar a 6.55 dólares, un caída del 23.2 %, o 1.98 dólares, frente a la jornada anterior. El precio de ese ocurrió una semana después de que el lunes 20 de abril el precio del petróleo mexicano se desplomara a -2.37 dólares por barril, un precio negativo nunca antes visto que ocurre en medio de la crisis internacional del hidrocarburo.



Hasta antes del negativo, el precio de 6.95 dólares por barril era el mínimo histórico registrado el 10 de diciembre de 1998 por el Sistema de Información Económica del Banco de México (Banxico).



Recién el pasado 30 de marzo, el petróleo mexicano había caído a su nivel más bajo del siglo XXI, hasta los 10,37 dólares por unidad.

Ante el panorama, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha apostado por reforzar la producción y el refinamiento de crudos mexicanos.

El mandatario aseguró que las refinerías mexicanas ya están procesando 800.000 barriles diarios del 1,7 millones de barriles de petróleo que produce cada día el país.