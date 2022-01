¿Buscas empleo? Estos son los trabajos en apogeo para este 2022

¿Buscas un nuevo trabajo para este 2022? LinkedIn, la red profesional más grande del mundo, compartió la lista de Empleos en Auge en este año que va arrancando.

Además, LinkedIn publicó un nuevo estudio en el que analiza el nivel de confianza de las y los empleados mexicanos a partir de la pandemia.

La lista de Empleos en Auge en 2022, desarrollada por LinkedIn Noticias, incluye los 15 puestos que más han crecido durante los últimos cinco años en México.

15 PUESTOS QUE MÁS HAN CRECIDO EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS EN EL PAÍS

1- Representante de desarrollo de negocios

2- Investigador/a de experiencia del usuario

3- Ingeniero/a de datos

4- Analista de servicio al cliente

5- Desarrollador/a de backend

6- Científico/a de datos

7- Auxiliar de investigaciones clínicas

8- Especialista On-site

9- Ingeniero/a de pruebas de software

10- Desarrollador/a de frontend

11- Administrador/a de incidencias

12- Representante de operaciones

13- Especialista comercial

14- Diseñador/a de experiencias de usuario

15- Gerente de producto

¿CÓMO ESTÁ LA CONFIANZA DE LOS EMPLEADOS ACTUALMENTE?

Según el reporte de LinkedIn, los acontecimientos de la pandemia han ayudado a más de la mitad de las y los profesionales mexicanos (55%) a tener mayor confianza en sí mismos.

Gracias a este incremento de confianza, el 61% de las personas encuestadas consideran cambiar de trabajo durante el 2022. Dentro de las principales razones para este cambio encontramos: tener mayores ingresos (41%), conseguir un mejor equilibrio entre la vida personal y laboral (34%), y sentir que su actual trabajo no les da suficientes oportunidades de crecimiento (30%).

Por su parte, el 28% considera que la pandemia les ha ayudado a perder el miedo al fracaso laboral lo que les hace tomar riesgos mayores y atreverse a realizar cambios en su carrera.

Pero, pese a que los profesionales en México han incrementado la confianza en sí mismos, el 38% de las personas encuestadas indicó que la pandemia les ha hecho cuestionar sus propias habilidades en el trabajo, sobre todo en aquellas que involucran la interacción, tales como hablar en público (32%), compartir su espacio con otras personas (32%) y tener contacto cara a cara con sus compañeros de trabajo (27%).

Finalmente, el 38% de profesionales mexicanos afirma sufrir del "síndrome del impostor", siendo de las principales razones el no contar con el entrenamiento suficiente por parte de sus empresas para hacer sus trabajos (40%), no sentirse lo suficientemente preparados en comparación con sus demás compañeros (37%), la falta de experiencia profesional para realizar su trabajo (31%) y no contar con las habilidades necesarias para hacerlo (25%).

MJP