¿Buscas empleo? Consejos para armar un buen CV

El Curriculum Vitae es tu carta de presentación para conseguir una oportunidad laboral, por ello es importante destacar y hacer énfasis en tus principales competencias y experiencias laborales a la hora de escribir tu CV para que, de entrada, logres concretar una entrevista.

Para iniciar hay elementos clave que siempre debe tener un CV:





Título

Datos Personales

Perfil Profesional

Último grado de estudios

Experiencia laboral

Habilidades y conocimientos





Para el título OCC, la bolsa de trabajo en línea, recomienda utilizar la fórmula: Puesto + años de experiencia + área de experiencia. Por ejemplo, quedaría así: Contador con 8 años de experiencia en cuentas por cobrar.

Recuerda siempre poner en tus datos personales los medios de contacto, recuerda que debes dar una imagen profesional, así que todos los detalles importan. Si tu correo es informal, con tu banda favorita o apodo, o complicado para reescribir, es mejor que generes uno que haga referencia a tu nombre.

En tu currículum debe aparecer tu último grado de estudios comprobable. Si tienes estudios universitarios truncos, menciona los semestres o cuatrimestres concluidos.

Puedes mencionar formación académica que te agregue valor como profesionista, es decir, talleres, cursos, idiomas, diplomados, maestrías. Sin embargo, nunca pongas todo tu historial académico (tu preparatoria y la primaria no es interesante) no olvides que para los reclutadores la brevedad es esencial.

Ahora, a redactar

Lo más probables es que el responsable del proceso de selección tendrá que revisar muchos CV para encontrar a los candidatos que considere más adecuados para el puesto. Por tanto, es sencillo imaginar lo desesperante que les resulta encontrar documentos llenos de información innecesaria, textos apretados, tamaños de letra incómodos, etc.

Ante ello, BBVA recomienda hacer un texto de fácil lectura, debe poder leerse rápido, con una estructura clara y mostrando los puntos clave, sobre todo respecto al puesto al que se opta. Si puedes evitar un segundo folio, muchísimo mejor.

Redacta tu experiencia de forma clara y por misiones, las cuales deben ser concretas, deja los detalles para la entrevista. Describe tus tareas y tus logros realizados que puedan ser relevantes y esenciales para la posición que deseas ocupar y a la que estas postulando.

Algunas personas consideran que es importante situar en la parte alta de cada sección las experiencias formativas y profesionales más importantes de su carrera, pero debemos tener mucho cuidado si estás están muy alejadas en el tiempo, pues podría reflejar cierta decadencia o un estancamiento.

Normalmente es buena idea ordenarlo cronológicamente de forma inversa, situando las últimas experiencias al principio. Cada experiencia laboral debe incluir:

Nombre del puesto

Nombre de la empresa

Periodo laborado

Breve descripción de funciones

Logros obtenidos





Recuerda que todo lo que pongas debe ser con base a tu experiencia profesional, no es un blog ni Facebook, así que si no aporta un valor real a tu perfil, es mejor no agregarlo.

Sin embargo, no seas enemigo de lo digital. Puedes sacarle provecho eligiendo un diseño de curriculum vitae original, adjuntar la URL de tu perfil, colocar un QR code que lleve a un video de presentación o a tu portafolio.

Tu objetivo es lograr una entrevista de trabajo, así que cuida el diseño y evita a toda costa las faltas de ortografía.

Los expertos recomiendan crear varios modelos de CV según los tipos de trabajo a los que quieras optar. Puedes hacer diferentes versiones de Curriculum Vitae que respondan a los cargos a los que postulas. De esta manera tendrás más posibilidades de captar la atención del reclutador.

Y, como ley de oro, nunca mientas, ni para lograr la entrevista, recuerda que un equipo de trabajo se basa en la confianza.

Por último, si ya lograste con tu CV una entrevista laboral, al asistir a la cita no presentes fotocopias, pues muestran cierto desdén, sino siempre originales y si lleva colores, tendrás que invertir un poco más en impresiones a color.

Sé puntual y más vale pecar de formalidad que de informalidad, hasta el folder o carpeta que entregues debe estar en perfectas condiciones.