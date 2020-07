"Buscamos cuidar a las trabajadoras, pero sacamos 500 pesos al día"

En un buen día, lo máximo que ha obtenido Green Cup son mil pesos, pero no son suficientes para pagar las cinco nóminas. (FOTOS: CORTESÍA)

"Esa es nuestra esperanza, vamos a tratar de resistir. Estamos corriendo un maratón y estamos tratando de llegar a la final", afirma Sarahí Lara, propietaria de la cafetería Green Cup, en Hermosillo Sonora, quien destaca que a un mes de que reabrió su negocio, sigue sin tener muchos clientes.

El pasado 3 de junio La Silla Rota publicó el caso de esta cafetería, que tuvo que reabrir tras haber permanecido cerrada por la pandemia de covid-19, pero al día sólo tenían cinco pedidos al día, un mes después, la situación no ha mejorado.

"No va bien. A raíz del tuit que había escrito como que la gente se solidarizó, hubo varias entrevistas de medios de comunicación y nos ayudaron a tener un poco de repunte que nos dio esperanza de que podíamos salir, pero nos duró una semana el gusto, porque después implementaron el toque de queda en Hermosillo, que no le llaman toque de queda, pero se cierran todas las actividades a partir de las 6 de la tarde", explica Sarahí.

Relata que en este día solo ha tenido cinco pedidos, cuatro personas que llegaron a la cafetería y uno a través de una aplicación, por lo que no ha habido un aumento en la afluencia de personas.

"La cuestión es que la gente todavía sigue temerosa, entonces mientras no cambie el semáforo en rojo o que la autoridad diga saben qué, pueden salir con protocolos o algo, pues la situación desafortunadamente para el comercio no creo que cambie", lamenta.

"Cuidaremos a nuestras trabajadoras hasta que la fuerza nos alcance".

Sarahí explica que este mes han logrado sobrevivir con un préstamo que les otorgó el gobierno que es por 25 mil pesos, pero no sabe cómo lograrán continuar en las siguientes semanas, ante la falta de clientes.

Con los cinco pedidos que lleva ese día, dice que no ha logrado sacar ni 500 pesos. En un buen día, señala que lo máximo que ha obtenido son mil pesos, pero no son suficientes para pagar las cinco nóminas que tiene que pagar.

Cuando se le pregunta si ha tenido que hacer algún recorte de personal, Sarahí responde: "los estamos manteniendo, se habló con ellos y se tuvo que reducir el salario, se les está pagando un poquito más del salario mínimo a la semana y estamos resistiendo con ellas. Hay una jovencita que está embarazada, ella no está viniendo a trabajar.

"Es una cafetería pequeña, realmente todos somos como una familia y no tenemos el corazón para poder despedir a alguien, entonces hasta donde las fuerzas nos alcancen, nosotros vamos a seguir cuidando a nuestro personal, a nuestro capital humano, porque para nosotros es lo más importante ahorita", enfatiza.

Sin embargo, Sarahí no está recibiendo nada de ganancia, comenta que ahorita están sobreviviendo con el salario de su esposo, por lo que está situación está afectando a su familia.

Mantiene la esperanza en que mejorará la situación

Sarahí explica que en Green Cup ya están listas para atender con todos los protocolos de higiene necesarios. Detalla que ya tomaron los cursos de certificación del IMSS, para estar preparadas para cuando se abra la movilidad en la entidad.

Detalló que están implementando protocolos de higiene, cuentan con menú QR, tapetes sanitizantes, gel antibacterial, usan cubrebocas y se sanitizan las mesas antes y después de que se usan.

Para cumplir con estas medidas, también ha tenido que invertir, por lo que parte del préstamo que obtuvo se fue en compras de equipo de protección, como un termómetro infrarrojo que le costó mil 300 pesos, es decir, más de lo que gana en un día.

Sin embargo, Sarahí y su equipo de trabajo en Green Cup tratan de mantenerse positivas para seguir ofreciendo los mejores alimentos a los clientes que llegan.

"Nosotros estamos tratando de mantener nuestra mente ocupada aunque no estemos generando ingresos, pero tenemos que prepararnos, porque si sobrevivimos a esto, vamos a tener nuevos clientes y vamos a recuperar los clientes que teníamos.

"Estamos vivos, como dice mi mamá, porque yo le digo ´mamá, es que no se puede´ y ella me dice ´están vivos, están todavía abiertos´, entonces hasta que no se cierre la puerta y hasta que el último proveedor se canse de esperarnos en los pagos, nosotros vamos a seguir aquí resistiendo y pagando lo más importante que es nuestro capital humano", destaca Sarahí.