Bolsa cae 5.28%, mientras que dólar cierra en 21.65 pesos

La Bolsa Mexicana de Valores perdió 5.28%, para colocarse en 36 mil 636.70 unidades, tras un descenso de 2 mil 41.85 puntos.

Luego de suspender operaciones entre las 8:06 y 8:21 horas por caer 7% en la apertura, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró en su peor nivel en más de ocho años, desde el 17 de enero de 2012.

Significa un desplome de 5.3% con relación al miércoles y arrastra un descenso de 20.2% frente a su nivel máximo del año, de modo que entra en el llamado bear market o mercado bajista, donde los precios sufren significativas caídas por un sentimiento de negatividad y pesimismo.

En el caso del índice ampliado S&P 500, la caída relativa fue de 9.51 por ciento, al colocarse en un nivel de 2 mil 480.64 puntos, con una pérdida de 260.74 unidades.

El Nasdaq concluyó sus operaciones con un descenso de 9.43 por ciento, para colocarse en las 7 mil 201.80 unidades, tras una pérdida de 750.25 puntos.

Las bolsas se hundieron tras la suspensión de vuelos desde Europa a Estados Unidos para contener el coronavirus y pese a la drástica inyección de liquidez de 1.5 billones de dólares en el sistema financiero anunciada hoy por la Reserva Federal.

Petróleo también cae

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este jueves con una caída del 4 por ciento, hasta los 31.50 dólares el barril, después de moderar sus pérdidas en una jornada marcada por la suspensión de vuelos de Europa a Estados Unidos anunciada anoche por el presidente estadounidense Donald Trump para contener el coronavirus.

Al final de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros de WTI para entrega en abril restaron 1.48 dólares respecto a la sesión previa del miércoles y parecen encaminados a registrar su peor semana desde 2008. En lo que va de año, su valor se ha reducido casi a la mitad.

Durante la jornada, en línea con el pánico que se apoderó de los mercados bursátiles, el crudo WTI llegó a perder casi 7 por ciento, para cotizar por debajo de los 31 dólares el barril.

Pese a que el referencial estadounidense moderó sus pérdidas al cierre, el barril de petróleo Brent para entrega en mayo terminó en el mercado de futuros de Londres en 32.69 dólares, un precio 8.41 por ciento inferior al de la sesión anterior.

El crudo del Mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un descenso de 3 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 35.69 dólares.

Cierra dólar con máximo histórico

El dólar estadounidense cerró este jueves en 21.65 pesos mexicanos, el nivel más alto desde enero de 2017, cuando se alcanzó el máximo histórico de 21.93 pesos, aunque la crisis del coronavirus provocó que durante la jornada se reportaran cifras nunca antes vistas.



"Hoy por la mañana, el dólar alcanzó el nivel máximo histórico del 22.87 pesos por dólar", explicó a Efe la especialista de Banco Base Gabriela Siller, quien pronosticó que "lo peor no ha pasado" y que la moneda mexicana "puede seguirse depreciando".



El dólar interbancario se apreció un 1.25 % en las últimas 24 horas tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de suspender durante 30 días todos los viajes desde Europa a Estados Unidos, con excepción de los de Reino Unido, por el riesgo de contagio del COVID-19.



Este miércoles el dólar se intercambió en 21.38 unidades por dólar. Y a lo largo de toda la semana, la divisa mexicana se ha depreciado un 7,66 % frente a la divisa estadounidense -cerró la semana pasada en 20.11- por la crisis del coronavirus y por la bajada internacional del precio del petróleo.

Ante esa situación, la Comisión de Cambio mexicana, formada por el Banco de México y la secretaría de Hacienda, ejecutó una subasta de 2.000 millones de dólares en coberturas cambiarias liquidables en pesos, una medida para paliar la depreciación monetaria "acertada", según Siller.Sin embargo, la experta pronosticó que esa mitigación es momentánea y dijo que la situación "no ha tocado fondo"."Creemos que el tipo de cambio puede seguirse depreciando hacia los niveles de 23,5 pesos por, algo que podría llegar antes del 20 de marzo, y luego como máximo alcanzar 25 pesos por", analizó la experta.



Las autoridades sanitarias mexicanas tiene registrados 12 casos de COVID-19 en el país, y está evaluando un nuevo caso. Uno de los últimos enfermos tiene 43 años y procedía de España, con lo que hasta el momento todos los casos registrados en México son importados.



Siller señaló como "determinante" el mes de marzo para ver cuántos infectados de coronavirus acaba albergando México, aunque predijo que la afectación de esta enfermedad no va a acabar este mes.



"A finales de abril o en mayo es cuando creemos que pueda llegar la calma a los mercados globales y con esto pues también el peso mexicano, pero se ve todavía largo el trayecto", sostuvo.



La especialista aseguró que "no es posible determinar a ciencia cierta" el futuro del tipo de cambio, porque se alcanzarán niveles nunca antes vistos y "terrenos desconocidos", pero explicó que sus predicciones se basan en otras depreciaciones rápidas ocurridas con anterioridad.



"El nivel máximo de depreciación que ha alcanzado (el peso) es del 36 %. Por tanto, si aplicamos eso al nivel mínimo alcanzado este año frente al dólar de 18,52, nos da un máximo de 25 pesos por moneda norteamericana", argumentó Siller.



La experta recordó que el peso mexicano no es la moneda más afectada por esta crisis, ya que "en realidad esto no es solo del peso, sino una corrida en movimientos masivos de capitales hacia activos considerados refugio".