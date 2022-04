Bloqueo de celulares y no padrón, solución a extorsiones telefónicas: Analistas

En 2018, desde los penales del país, salieron cinco millones de llamadas de teléfonos celulares, de acuerdo con el estudio estadístico del número de terminales móviles y de llamadas de móviles y de casetas telefónicas públicas que operan dentro de una muestra de penales en México.

El estudio advertía que tan solo en una semana, en siete penales revisados, se identificaron 806 equipos terminales sospechosos utilizados por los delincuentes para enlazar llamadas.

Durante octubre 2018 entró en vigor la Disposición Técnica IFT-010-2016 emitida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en agosto de 2016, cuyo objetivo era "establecer las especificaciones técnicas y condiciones de operación para los equipos de bloqueo de señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos e imagen en las bandas de frecuencia que se utilicen para la recepción en los equipos terminales de comunicación, así como los métodos de prueba para comprobar el cumplimiento de dichas especificaciones".

Esta regulación se aplica a los equipos de bloqueo de señales, que "en el ámbito técnico operativo obstaculicen, cancelen o anulen de manera permanente las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos e imagen dentro del perímetro de los centros de readaptación social, establecimientos penitenciarios o centros de internamiento para menores, federales o de las entidades federativas, cualquiera que sea su denominación.

Sin freno

Hasta 2017, si bien 80% de las cárceles federales contaba con inhibidores de señal para impedir llamadas de telefonía celular desde el interior y se cometan actos de extorsión, los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) continuaban siendo "escuelas del crimen", de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Desde el 2011, de acuerdo con una publicación de El Economista, la Auditoría reveló que 87.9% de las 406 cárceles estatales y municipales del país no contaba con equipos inhibidores de señales de radiofrecuencia, a pesar de haber sido un compromiso del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

PANAUT, NO ERA LA SOLUCIÓN

Trabajar e implementar un eficiente bloqueo de teléfonos celulares en las cárceles- que de inicio nos llevaría a cuestionar qué hace un celular en una prisión-sería mucho más eficaz para combatir delitos como la extorsión telefónica, y no pensar por tercera vez en una base de datos de usuarios de telefonía móvil, de acuerdo con Gonzalo Rojón, Director de Análisis en The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

El experto comentó que si lo que se busca es contrarrestar la extorsión telefónica se debe echar mano de la legislación, tecnología, "al precio que sea", porque claro que se necesitan cuantiosas inversiones, además de voluntad política.

Por su parte, Edgar Olvera, ex subsecretario de Comunicaciones, dijo: "La extorsión no está en la titularidad de los teléfonos, sino permitir usar celulares en cárceles".

"Hay soluciones técnicas, se tiene que invertir en soluciones técnicas y pasa a segundo término quien es el dueño del celular. Implementar medidas de seguridad para que sean eficaces cuesta dinero y requiere especialistas".

El ex funcionario dijo que se trata de un "un tema multifactorial, involucra a muchas autoridades, pero además, "hay que trabajar en la parte humana, concientizar en materia de información y educación".

Alejandro Hope, experto en seguridad coincidió en que está demostrado que la ruta no es crear un registro de usuarios de telefonía celular, en lugar de ello, se debe hacer hincapié en hacer efectivo el bloqueo de señales telefónicas en los penales.

cj