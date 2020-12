Best Buy se va de México y lanza liquidación total; remata productos

Best Buy, la cadena de tiendas especializada en la venta de productos electrónicos, comenzó a implementar una serie de descuentos de artículos tras anunciar el cierre de sus operaciones en México.

La madrugada de este jueves la tienda anunció en sus redes sociales descuentos que van desde los 5 mil hasta los 28 mil pesos en productos como drones, laptops y pantallas 4K.

Además, uno de los productos más solicitados por los mexicanos fue el Nintendo Switch, el cual tenía un costo mucho menor al original en el mercado (se ofrecía con el juego Mario Kart 8 Deluxe en 3 mil 599 cuando su valor es de 8 mil 999).

Ante dichas promociones, los ciudadanos de la capital del país se olvidaron por completo de la pandemia del coronavirus y se dieron cita en algunas tiendas de Best Buy para intentar hacer algunas compras, aunque eso significara que se olvidaran por completo la sana distancia y todas aquellas medidas para evitar contagios.

OTRAS OFERTAS, BEST BUY REMATA SUS PRODUCTOS

Durante el Buen Fin, a través de su página de internet, Best Buy inició la venta de liquidación de productos como micas para celular desde 10 pesos, televisores, audífonos, cámaras profesionales, videojuegos, entre otros.

Asimismo, la página dio a conocer descuentos de hasta 900 pesos en relojes deportivos; audífonos Panasonic, con descuento de 499 pesos; videocámaras como la Baby Cam BC30 de Garmin, con un descuento de 3 mil 749 pesos y un precio final de 799 pesos.

La empresa promociona en su página de internet descuentos de 50 por ciento y más en sus productos.

BEST BUY SE VA DE MÉXICO

Fue el 24 de noviembre cuando la cadena de origen estadunidense hizo oficial su salida de México, a partir del 31 de diciembre.

"A pesar de este trabajo extraordinario, los efectos de la pandemia han sido muy profundos y no nos es viable mantener nuestro negocio en México. Por lo tanto, no me queda más que agradecer a los colaboradores y socios comerciales que fueron parte de la aventura durante estos casi 13 años", dijo Fernando Silva, presidente de la firma en el país.

Al momento, Best Buy ha cerrado ocho de sus 49 unidades en el país.

