Best Buy: dice bye bye a México

La cadena estadounidense de tiendas de tecnología Best Buy cerrará sus 41 sucursales en México a partir del 31 de diciembre de 2020, luego de 13 años de su llegada al país, informó El Financiero.

Best Buy anunciará a sus inversionistas este cierre derivado de la pandemia del covid-19, los cuales han sido "muy profundos y no nos es viable mantener nuestro negocio en México, consideró Fernando Silva, presidente de Best Buy.

Los colaboradores de la empresa recibirán ayuda durante el proceso de cambio y Silva aseguró que las condiciones de la conclusión de la relación con la empresa serán más favorables a las establecidas por la ley.

Los empleados también recibirán talleres para el uso efectivo de las distintas plataformas de búsqueda de empleo, creación de currículums, además de simulaciones de entrevistas de trabajo.

Asimismo, Best Buy cubrirá el seguro de vida de todos sus trabajadores durante 2021 y extenderá el seguro de gastos médicos mayores a los empleados que lo tienen por el mismo plazo.

La empresa de electrónica informó que las órdenes de compra en proceso serán cumplidas, así como las que se hagan en las próximas semanas, las cuales serán entregadas en tiempo y forma.

Los clientes podrán acceder a su call center, redes sociales y una lista de preguntas frecuentes en su página web.

La empresa se vio duramente afectada por el cierre temporal de sus tiendas físicas debido a la pandemia en México.

(Con información de El Financiero)

