Best Buy dice bye bye a México; salida le costará 111 mdd

La cadena estadounidense de tiendas de tecnología Best Buy cerrará sus 41 sucursales en México a partir del 31 de diciembre de 2020, luego de 13 años de su llegada al país.

Best Buy indicó que este cierre derivado de la pandemia del covid-19, los cuales han sido "muy profundos y no nos es viable mantener nuestro negocio en México, consideró Fernando Silva, presidente de Best Buy.

La salida de Best Buy de México, anunciada más temprano este martes, le costará a la empresa estadounidense 111 millones de dólares.

¿ERES EMPLEADO DE BEST BUY? ESTO TE INTERESA

La empresa, informó, brindará ayuda y soporte a los colaboradores en el proceso de cambio y que las condiciones de conclusión de la relación con la empresa serán más favorables a las establecidas por la ley.

Adicionalmente, indicó que cubrirá el seguro de vida de todos los empleados durante todo el año 2021 y también extenderá el Seguro de Gastos Médicos Mayores a los empleados que lo tienen por el mismo plazo.

Los colaboradores de la empresa recibirán ayuda durante el proceso de cambio y Silva aseguró que las condiciones de la conclusión de la relación con la empresa serán más favorables a las establecidas por la ley.

Los empleados también recibirán talleres para el uso efectivo de las distintas plataformas de búsqueda de empleo, creación de currículums, además de simulaciones de entrevistas de trabajo.

Asimismo, Best Buy cubrirá el seguro de vida de todos sus trabajadores durante 2021 y extenderá el seguro de gastos médicos mayores a los empleados que lo tienen por el mismo plazo.

¿QUÉ PASA SI COMPRASTE EN BEST BUY?

El sitio web bestbuy.com.mx seguirá operando hasta agotar inventario.

La empresa de electrónica informó que las órdenes de compra en proceso serán cumplidas, así como las que se hagan en las próximas semanas, las cuales serán entregadas en tiempo y forma.

Los clientes podrán acceder a su call center, redes sociales y una lista de preguntas frecuentes en su página web.

Sobre las garantías, existen tres tipos de periodo a partir de tu compra: de siete días, 14 días y 30 días.



En el periodo de siete días se aceptan cambios y devoluciones de mercancía en todos los productos y accesorios de las marcas Apple.

En el de 14 días se realizan cambios y devoluciones después de la fecha de compra de computadoras portátiles, de escritorio y tablets (excepto iPad y productos de Apple).

En el de 30 días se permiten cambios y devoluciones de mercancía hasta 30 días después de la fecha de compra para todos los artículos distintos a los de marca Apple.

Hay que resaltar que Best Buy no hace cambios ni devoluciones en celulares, motocicletas, relojes, monitores de actividad física, audífonos, manos libres de oído, consumibles, tarjetas telefónicas, tarjetas de regalo, programas de cómputo (software), CD's, DVD's, películas, videojuegos, tarjetas de regalo y prepago, productos de higiene, salud y arreglo personal, artículos de cocina y en general productos que hayan tenido contacto con alimentos.

PUEDES APROVECHAR PROMOCIONES

Actualmente Bes Buy cuenta con un outlet de tecnología con hasta 60% de descuento en diversos productos y productos en liquidación con hasta 50% de descuento.

¿Eres empleado de Best Buy? Esto te interesa

La empresa, informó, brindará ayuda y soporte a los colaboradores en el proceso de cambio y que las condiciones de conclusión de la relación con la empresa serán más favorables a las establecidas por la ley.

Adicionalmente, indicó que cubrirá el seguro de vida de todos los empleados durante todo el año 2021 y también extenderá el Seguro de Gastos Médicos Mayores a los empleados que lo tienen por el mismo plazo.

cmo