¿BBVA, RappiCard, Banamex, Banorte o HSBC, cuál es la tarjeta de crédito ideal?

A la hora de elegir una tarjeta de crédito, debes analizar qué necesitas, cuáles son los gastos y comisiones de la tarjeta, qué ventajas ofrece, qué necesitas para tramitarla y si ofrece compras seguras con alertas inmediatas.

Lo primero es saber si estás dispuesto a pagar una cuota anual, qué nivel de ingresos tienes, cuál es la finalidad de la tarjeta y cuál es tu historial crediticio.

Checa tus opciones

-De acuerdo con un análisis elaborado por Rankia, si no cuentas con historial crediticio previo tienes que optar por tarjetas para comenzar tu historial como la Tarjeta Hey de Banregio, Mi Primera Tarjeta de BBVA o la tarjeta Vexi.

-En caso de que cuentes con historial previo pero tu monto de ingresos mensuales no sea muy elevado tendrás que checar las tarjetas de crédito básicas de las principales entidades como la Tarjeta Azul de BBVA, o la Clásica de Citibanamex o Santander.

-Si tienes un nivel de ingresos superior a $15,000 M.N. y cuentas con un buen historial crediticio la más interesante es la tarjeta Gold Elite de American Express con la cuota gratuita el primer año, compras a 6 meses sin intereses y grandes ventajas asociadas.

-Si tus ingresos son elevados, debes valorar las ventajas de cada una de ellas y sus comisiones, por ejemplo, si viajas mucho, muchas de ellas ofrecen acceso a salas VIP o, incluso servicio de chófer hasta el aeropuerto como la Tarjeta Platinum de BBVA o las tarjetas más VIP de American Express.

¿Cuál tarjeta de crédito es mejor para 2022?

Para decidir qué tarjeta de crédito es mejor para 2022, Rankia comparó las principales tarjetas de crédito que se comercializan en México y seleccionó las mejores para cada perfil en función del nivel de ingresos, historial crediticio y ventajas asociadas a la tarjeta.

Destacaron las siguientes tarjetas de crédito por ser 100% digitales y sin anualidad o con la primera anualidad gratuita:

Mejores tarjetas para ingresos superiores a $15,000

Si te encuentras con un nivel de ingresos superiores $15,000 y cuentas con un buen historial crediticio, las opciones más recomendables por su cuota anual, compra a meses y beneficios en compras son las tarjetas de American Express y las tarjetas de BBVA:

Tarjeta Gold Elite American Express

La tarjeta Gold Elite American Express tiene beneficios de una tarjeta muy exclusiva para ingresos elevados, sin embargo, podemos solicitarla con unos ingresos mínimos mensuales de tan solo $15,000 M.N. y además el primer año la cuota es gratuita. Otra ventaja destacable es que cuenta con un CAT del 0% puesto que permite realizar pagos aplazados a 6 meses sin intereses en compras en moneda nacional a partir de $2,400.00 M.N.

En cuanto a promociones: Te regresan hasta $1,000.00 en tu Estado de Cuenta, 20% de descuento en H&M en todas tus compras de $2,000.00 o más, Bebida sin costo en Starbucks de cualquier tamaño, en consumos mínimos de $90.00

Tarjeta Oro BBVA

La tarjeta Oro BBVA puede solicitarse desde $20.000 de ingreso mínimo mensual y acumula el 11% de tus compras en puntos BBVA. Podrás asociarlo a tu cuenta BBVA y realizar operaciones desde tu app BBVA México y pagar de forma segura en miles de comercios en línea.

Otra ventaja es la posibilidad de disposición de efectivo en inmediato desde los cajeros de BBVA y respaldo en el extranjero en caso de pérdida. Además, recibes notificaciones sobre tus movimientos.

Las tarjetas BBVA ahora:

-Sin números visibles

-De plástico reciclado

-Con pago sin contacto

-CVV Dinámico

Mejor tarjeta de crédito 2022: tarjetas sin comprobación de ingresos

Tarjeta RappiCard

La Tarjeta RappiCard no tiene anualidad y ofrece hasta 5% de cashback en compras. Además, si no tienes historial podrás utilizar Rappi y RappiCuenta para mejorar el historial y solicitarla en unos meses. Y lo más interesante no pide ingresos mínimos para poder solicitarla.

Mejor tarjeta de crédito 2022: CAT más bajo

Las tarjetas de crédito que tienen el CAT más bajo en 2022 son: BBVA Platinum, Banorte Fácil (clásica), Platinum Banorte, Enlace Médico Inbursa (oro), Inbursa Platinum y Santander Light (clásica).

Tarjeta Platinum BBVA

Beneficios de la tarjeta de Crédito BBVA Platinum

15% de tus compras en Puntos BBVA

Obtén ofertas de estreno al contratar

Realiza operaciones desde BBVA Móvil

Solicita BBVA Wallet y paga seguro en línea

Recibe notificaciones sobre tus movimientos

Paga en miles de comercios

Tarjeta Platinum Citibanamex

Tarjeta de Crédito Banorte Fácil

Beneficios Platinum Banorte

Realiza tus compras a meses con y sin intereses

El programa de lealtad Unlimited Awards te recompensa con 1.25 puntos por cada 10 pesos de compras que realices con tu Tarjeta de Crédito Platinum en México o en el extranjero

Salas de Espera VIP

Visa Travel Experience (Goza de todo el confort en tus viajes, beneficios exclusivos que te harán vivir una experiencia extraordinaria)

Visa Luxury Hotel Collection

Gestión de consumo con Visa y MasterCard.

CJ