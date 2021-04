Base de datos de Padrón de Usuarios, susceptible de filtrar al mercado negro

La base de datos que se construya a partir del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil será susceptible a que se filtre al mercado negro; en 2011, la base de datos del Renaut, con millones de registros de usuarios de telefonía móvil, se vendía en el mercado negro en 200 pesos, de acuerdo con la Defensa de los Derechos Digitales.

Ahora, el padrón, que autorizó el congreso pretende crear una base de datos biométricos masiva y centralizada, susceptible de filtraciones y ataques informáticos, de acuerdo con especialistas.

En fechas recientes hubo filtraciones masivas de datos personas: 550 millones de cuentas de Facebook, de las cuales 13 millones fueron de mexicanos y que estuvieron a la venta desde 2019, pero este año se dieron a conocer de forma gratuita.

También hubo filtraciones en LinkedIn y ClubHouse.

"Las filtraciones reflejan el estado de la seguridad de las entidades y su incapacidad de proteger la información", afirmó R3D.

Hiram Alejandro Camarillo, co fundador y director de InfoSec en Seekurity dijo que la venta de bases de datos no varían tanto en el precio, "ahora andan por el mismo precio que en 2011, y esas listas ya deben ser gratis. He visto videos en YouTube donde muchas personas la tienen".

Destacó que en internet proliferan las opciones de venta de datos, como por ejemplo:

Cuando se echó a andar por primera vez el registro de usuarios móviles los especialistas señalaban que "la ineficacia política ha resultado en una base de datos en bandeja de plata para el hampa, los servicios de spam, y otros organismos que puedan valerse de la información personal".

La senadora Xóchilt Galvéz anunció que pondrá a disposición de la población un modelo de amparo para que no la obliguen a entregar sus datos biométricos.

Inconstitucional y autoritaria la decisión del @PartidoMorenaMx de crear padrón de usuarios de telefonía móvil con huellas digitales y datos biométricos.



Atenta contra el derecho a la privacidad y protección de datos personales. #NoAlPadrón de un #GobiernoAutoritario. pic.twitter.com/3dhz0wsxHy — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) April 13, 2021

Al respecto, R3D dijo que es imposible cambiar nuestro rostro, iris o huella dactilar. Si estos datos son vulnerados, las consecuencias "para nuestra privacidad y seguridad serán devastadoras".









cj