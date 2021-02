Bancos prevén mayor demanda de crédito en 2019

No se reportaron cambios significativos en los segmentos de tarjetas de crédito y crédito hipotecario (Foto: Cuartoscuro)

Se estima que haya un incremento de créditos durante este año, aunque la demanda de crédito bancario en el último trimestre de 2018 disminuyó, destacó el Banco de México (Banxico).

De acuerdo con los resultados de la Encuesta sobre Condiciones Generales y/o Estándares en el Mercado de Crédito Bancario (EnBan) correspondiente al periodo octubre–diciembre de 2018, indicó que se estrecharán las condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito en los segmentos de pequeñas y medianas empresas no financieras, tarjetas de crédito, crédito automotriz, crédito de nómina y créditos personales.

LOS RESULTADOS

Señaló que los bancos con mayor participación de mercado reportaron en promedio disminuciones en la demanda por crédito en los segmentos de pequeñas y medianas empresas no financieras, crédito de nómina y créditos personales con relación al trimestre anterior.

Mientras que, percibieron aumentos en la demanda de crédito en los segmentos de tarjetas de crédito y crédito hipotecario, agregó el banco central.

En los segmentos de empresas grandes no financieras, intermediarios financieros no bancarios y crédito automotriz, los bancos con mayor participación no percibieron en promedio cambios notables en la demanda.

También expuso que los bancos con menor participación señalaron en promedio una disminución en la demanda en los segmentos de empresas grandes no financieras y crédito automotriz.

En cambio, indicaron un aumento promedio en los segmentos de pequeñas y medianas empresas no financieras, intermediarios financieros no bancarios, crédito de nómina y créditos personales.

Por otra parte, no reportaron cambios significativos en los segmentos de tarjetas de crédito y crédito hipotecario.

Con respecto a las expectativas de la demanda de cre´dito para el primer trimestre de 2019, los bancos con mayor participacio´n preve´n en promedio aumentos en los segmentos de intermediarios financieros no bancarios y cre´dito hipotecario, asi´ como una disminucio´n en la demanda de las pymes no financieras, mientras que no preve´n cambios significativos en el resto de los segmentos”, indicó.

Los bancos con menor participación esperan en promedio que la demanda aumente en los segmentos de intermediarios financieros no bancarios y tarjetas de crédito, y no anticipan cambios importantes en el resto de los segmentos.

Respecto a los segmentos de empresas grandes no financieras, intermediarios financieros no bancarios y crédito hipotecario, las condiciones generales y/o los estándares de crédito se mantuvieron prácticamente sin cambios.

Respecto a las expectativas de las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito para el primer trimestre de 2019, los bancos con mayor participación prevén en promedio un estrechamiento en los segmentos de las empresas pymes no financieras, y tarjetas de crédito, mientras que en el resto de los segmentos anticipan que las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito permanecerán prácticamente sin cambios.

Los bancos con menor participación esperan en promedio condiciones generales y/o estándares de aprobación más estrechas en los segmentos de empresas grandes e intermediarios financieros no bancarios, mientras que en el resto de los segmentos este grupo de bancos no espera en promedio cambios significativos en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito.

