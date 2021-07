Bancos exigen acelerar vacunación para evitar confinamiento por covid

La ciberseguridad es un reto para la banca. Los bancos tienen que adaptarse a los cambios en los que prevalecen los riesgos financieros, pero también tecnológicos.

Por ello, durante 2020 la banca invirtió más de 20,000 millones de pesos en crear infraestructura en temas de seguridad, aunque reconoce que “no estamos exentos de algún problema”.

Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) dijo a La Silla Rota, “Queremos que los usuarios sepan que la banca es un aliado de las familias que requieren un crédito, que usen los medios digitales, que son seguros”.

Los ataques que ha tenido la banca en proporción de los ataques que intentan los hackers es menor. “Los usuarios deben estar conscientes, no debes proporcionar datos personales”.

Confianza-Ahorro

El ahorro de los mexicanos en el sector bancario ha incrementado, crecieron alrededor de 15% los depósitos durante la pandemia.

“Los mexicanos tuvieron una gran disciplina porque en lugar de consumir, prefirieron ahorrar, por ello la liquidez de la banca es de 1.4 billones de pesos; hay gran confianza en el sector y disciplina de los usuarios, aún hay camino por recorrer, es uno de los grandes retos de la banca y de esta administración”, dijo.

La idea es que por lo menos todos los mexicanos tengan 1 producto bancario. “Que usen las nuevas tecnologías, entre 80 y 90 millones de teléfonos inteligentes y eso puede dar mayor seguridad, llegar al 99% de los municipios del país, aún hay 300 municipios que por sus características no ha llegado la banca, pero es un objetivo fundamental”.

Informalidad, el reto a vencer

Para Daniel Becker, presidente de la ABM, “un reto es la economía informal, a las personas que están en esta condición les es difícil participar en el sector bancario. Es un esfuerzo del sector público y privado para que más mexicanos generen ahorros y puedan tener mejores resultados”.

“Falta crear incentivos para que la mayoría de la gente participe en el sistema formal y tenga acceso al sistema bancario”, dijo.

Recuperación económica en camino

La banca mexicana tiene solidez, a pesar de la pandemia originada por la covid-19. Sin embargo, pese a que los bancos que conforman el sistema financiero están bien capitalizados, existe una cartera de 1.4 billones de pesos disponibles en crédito que no están colocando al mismo ritmo que en el pasado.

El líder de los banqueros, Daniel Becker, dijo que la inflación es un tema que más que preocupa, ocupa. “Lo que ha hecho el Banco de México de adelantarse a aumentar las tasas de interés sí es un elemento que aumenta las expectativas inflacionarias, como lo comentó el banco central, en su último reporte trimestral, se espera que para el segundo trimestre del próximo año estén otra vez la inflación en el rango de más menos 3% y desde ese punto de vista tener un gobierno autónomo da fortaleza a la economía y certeza de que la inflación se va a controlar”.

En términos económicos, la variante Delta ya fue responsable de retrasar la reapertura de las actividades económicas y sociales en el Reino Unido y conforme pasan las semanas se comprueba que el incremento en las tasas de incidencia de la covid-19, por lo que analistas económicos ven en ésta una real amenaza a la recuperación económica.

Ante ello, Daniel Becker dijo que la recuperación económica “va a ir acompañado de un proceso de vacunación que debe ser más acelerado y eso permitirá que la economía no vuelva a entrar en un confinamiento”.

“Es ideal que la vacunación se acelere”, advirtió.

En cuanto al elemento inflacionario en Estados Unidos y México, “La banca debe seguir dando elementos de certidumbre confianza y competencia, a pesar si las tasas vuelven a subir por choques de oferta la banca corresponde generar mecanismos de competencia para tener mejores condiciones y tasas de interés para diferentes productos”.

Acceso a crédito

Los cálculos dicen que para último trimestre 2021 regresaran los niveles de crédito pre pandemia, “a pesar de los riesgos latentes, la banca tiene alto nivel de solvencia, liquidez, asociada a que la gente prefirió ahorrar que consumir durante la pandemia”.

“Hoy la banca está robusta y sólida para apoyar crecimiento y recuperación económica”, dijo.

Salida de capitales

JP Morgan y Deutsche Bank cerraron, recientemente, sus oficinas de representación en México. De hecho, en febrero pasado se dio a conocer que el banco estadounidense dejaría su negocio de banca privada en la República Mexicana, por lo que referiría sus negocios locales a BBVA México.

Al respecto, Daniel Becker desestimó estas salidas. “Hubo dos bancos que anunciaron cierres, pero fueron oficinas de representación, por temas administrativos”.

“El sistema en México está muy activo, está en un nivel de certidumbre”.

Criptomonedas

Para la ABM no se ve, en el corto plazo, que las criptomonedas puedan ser de curso legal en el país.

“Hemos tenido conversaciones con los diferentes reguladores, en particular con el Banco de México, y claramente hoy la señal es que las criptomonedas, por el momento no serán, y no se ve que, en el futuro cercano, sean un elemento de cambio; una moneda de cambio como una moneda de curso legal”, dijo Daniel Becker, presidente de la ABM.