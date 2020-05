Aun con covid, en marzo se disparan remesas de migrantes

Contra todo pronóstico, las remesas que envían connacionales a México se dispararon en un 49 por ciento en marzo, respecto al mes anterior, y en plena contingencia sanitaria del coronavirus covid-19, sin embargo, la crisis podría empezar a notarse a partir del mes de abril.

Según datos preliminares del Banco de México (Banxico), las remesas pasaron de 2 mil 694 millones de dólares en febrero a 4 mil 016 millones en marzo de 2020.

Además, el monto promedio por remesa creció 9 por ciento al pasar de 315 dólares a 343 dólares. En tanto, las transferencias electrónicas son el medio preferido por los trabajadores mexicanos en el exterior para el envió de sus remesas.

Por otra parte, las remesas en marzo crecieron un 18.36 por ciento respecto al mismo mes de 2019, a pesar de la parálisis de la actividad económica en Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia.

En el primer trimestre de 2020, las remesas llegaron hasta 9 mil 293 millones de dólares, que supera al mismo periodo de tiempo del año pasado, en el que se alcanzó una cifra de 7 mil 851 millones de dólares.





PERO NO TODOS ESTÁN RECIBIENDO REMESAS





En entrevista con La Silla Rota, María Inés Benítez Castro y su esposo Apolinar Teodoro Jiménez contaron a mediados de abril los efectos de la crisis económica en Estados Unidos, pues están prácticamente solos desde hace 25 años, cuando siete de sus ocho hijos se fueron a buscar el sueño americano al país vecino, donde se calcula, hay cerca de 4 millones 300 mil migrantes procedentes de Michoacán.

La mujer, ama de casa, contó que sus hijos se fueron hace más de 25 años a Estados Unidos por falta de empleos y para salir de la pobreza en la que vivían.

Desde entonces, platica, han sido su principal soporte económico, el cual, se empieza a desvanecer al agravarse la pandemia del coronavirus.

Contó que sus hijos trabajan en labores de limpieza; dos de ellos en escuelas y otros más en casas y fábricas, pero ahora, recibieron la noticia que ya no recibirán los ingresos.

Al ser jornaleros e indocumentados, se han quedado sin empleo, ya que deben permanecer en cuarentena por las medidas sanitarias de ese país.

La incertidumbre por el recorte de las remesas llega también a Oaxaca, el quinto estado que más recibe dinero de los connacionales en Estados Unidos.

"Hay una ola de incertidumbre porque en la ciudad de Los Ángeles gran parte de la población que trabaja en los restaurantes son indígenas tanto de Oaxaca como de otras partes de Centroamérica, a estas fechas ya hay restaurantes cerrados, comercios cerrados, entonces hay una gran incertidumbre de cómo se va a pagar la renta, cómo se van a alimentar y mucho menos habrá dinero para enviar a sus familias en Oaxaca", señala en entrevista para La Silla Rota, Odilia Romero, coordinadora general del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB), quien radica en Los Ángeles California, Estados Unidos.

"Vamos a ver un impacto importante en las comunidades, si no están trabajando los compañeros y compañeras migrantes no hay manera de generar remesas. Si no se envían remesas ¿cómo van a tener para alimentarse y vestirse? Habrá un caos en las comunidades", sostuvo.





(Luis Ramos)