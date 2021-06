Aumento de precios no da tregua al bolsillo

En la primera quincena de junio el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) tuvo un incremento de 0.34% respecto a la quincena anterior, y la inflación anual se ubicó en 6.02%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Banxico estima que la inflación converja al 3% a partir del segundo trimestre del 2022.

De acuerdo con las estadísticas del Inegi, los productos y servicios que registraron aumentos de precios y que tuvieron mayor incidencia en la inflación quincenal fueron:

-Jitomate

-Gas doméstico LP

-Servicios en loncherías,

-Fondas, taquerías y torterías

-Transporte aéreo

-Naranja

-Tortilla de maíz

-Restaurantes y similares

-Electricidad

-Carne de res

-Servicios turísticos en paquete

#INPC los genéricos con las mayores incidencias al alza en los precios al consumidor en la 1a quincena de junio fueron jitomate (0.084 pts), gas domést LP (0.039), loncherías (0.029) y transp aéreo (0.018); a la baja fueron huevo (-0.034), chile serrano (-0.020) y pollo (-0.016). pic.twitter.com/gsoSziJcW8 — Julio A. Santaella (@SantaellaJulio) June 24, 2021

En contraste, los productos que presentaron disminución en sus costos fueron el chile serrano; pepino; uva; limón; huevo; plátano y papaya.

Por entidad federativa, las que tuvieron mayor incremento en los precios fueron Hidalgo (0.63 por ciento); Tamaulipas (0.62 por ciento); Colima (0.51 por ciento); Campeche (0.50 por ciento) y Baja California (0.47 por ciento).

El índice de precios subyacente, que es aquel que excluye de su contabilidad los productos de alta volatilidad de precios (agropecuarios y energéticos) registró un aumento de 0.35 por ciento quincenal y de 4.58 por ciento anual; por su parte, el índice de precios no subyacente avanzó 0.31 por ciento quincenal y 10.61 por ciento anual.

De acuerdo con el Banco de México, la inflación que experimentamos dependerá del tipo de bienes y servicios que consumimos y de la forma en que distribuimos nuestro gasto, razón por la que la inflación se percibe de distintas formas en el bolsillo.

Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la alza en la inflación anual de la primera quincena de abril, la más alta desde diciembre de 2017, será transitoria y que, eventualmente, bajará.

"Va a bajar, es un asunto transitorio", sostuvo el presidente López Obrador durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional. "Así es el comportamiento de la inflación desde 2001 hasta el 2020, esto es lo nuestro, este es marzo que se levantó, pero el informe es que va a bajar", abundó.

POLLO Y CARNE, PARA ARRIBA

Durante el mes de junio se registró un incremento en el precio del pollo en diferentes municipios del Estado de México, como Nezahualcóyotl y Ecatepec, en donde el kilogramo se vende hasta en 90 pesos. El costo de este alimento ha afectado tanto a consumidores como a vendedores, ya que éstos indican que lo adquieren a un costo elevado de las bodegas, pero ellos no pueden subir lo que corresponde, debido a que no lo venden, por lo que tienen algunas pérdidas.

De acuerdo con Telediario, los vendedores acusan que el precio está subiendo desde las bodegas, "nosotros no podemos subir tanto porque si no, no hay ventas".

En tanto, los consumidores han tenido que disminuir su compra, debido a que les es más complicado adquirirlo.