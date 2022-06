¿Aumentarán las tarifas de transporte después del bloqueo?

Los transportistas de la Ciudad de México llevaron a cabo un mega bloqueo el 2 de junio, más de 4 mil transportistas se manifestaron en distintos puntos de la ciudad para exigir un aumento al precio del pasaje.

La razón para demandar este aumento es que los precios para mantener un transporte ahora son más elevados, la gasolina y el mantenimiento que le tienen que dar a sus vehículos ha incrementado y esto los pone en desventaja con el precio del pasaje actual.

Por otro lado, el gobierno de la Ciudad de México considera este aumento exagerado y se han negado a cumplir con esta demanda. Sheimbaum respondió que no hay justificación para subir la tarifa, ya que a pesar de que los transportistas han recibido otros apoyos el servicio no ha mejorado. También argumenta que busca proteger la economía de las familias y mejorar el servicio.

A pesar de no haber recibido la respuesta que buscaban, los transportistas no se han dado por vencidos. Representantes de la organización Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) no están de acuerdo con el gobierno de Claudia Sheinbaum y la acusan de poner excusas y mentir a la ciudadanía, ya que los apoyos que ha dado el gobierno no son suficientes ni efectivos para resolver la problemática económica a la que se enfrentan. Por ello, advierten que si sus necesidades no son escuchadas y no hay aumento de tarifas, realizarán más bloqueos en la ciudad.