Aumenta precios de telas, aumentan precios de uniformes: "No nos queda de otra"

Los uniformes escolares han registrado en algunos lugares un aumento de 5 y hasta 10% por el ajuste del precio de las telas, aunque en nuestro caso fue de apenas 5%, no queríamos hacer hacer el incremento, porque si lo haces de plano no vendes, pero no nos queda de otra, de acuerdo con Susana, vendedora del estado de México.

"El aumento en el precio de las telas varía, en algunas fueron hasta 50%, otras entre 3y 5%" dice.

Susy comenta: "Hay quienes tenían inventario almacenado y tal vez fueron los que no subieron nada o muy poco, pero en general por más que uno no quiera subir precios, también, cómo sorteamos los aumentos".

"La competencia está muy fuerte, si subes precio alguien lo ofrece más económico, además en nuestro caso había un poco de inventario en tela, eso nos ayuda y pues prefieres vender aunque ganes menos que no vender nada", platica.

Hay demanda "más perceptible" en la venta de uniformes que en 2020 cuando las ventas "prácticamente se paralizaron", ahora con el modelo "híbrido, algunos si están vendiendo o entre los padres de familia están tratando de hacer intercambios".

En contraste, Paty tiene 3 hijas de primaria y busca mejores precios. "En una página de Facebook hay una señora que vende uniformes, obviamente de sus hijos, ya nos pusimos de acuerdo para ir a verlos para ver si le quedan a dos de mis hijas, porque pues como ya son de uso nos los vende un poco más baratos".

"Si se me hace que está mal que pidan uniformes cuando no hay ninguna seguridad del ciclo escolar, ya ven lo que pasó el año pasado, los niños no tenían ni medio año en la escuela y todo se canceló, ahora ya no les quedan porque o se estiraron o engordaron", dice.

Regreso a clases sin uniformes pega a la industria

La Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive) vive "una historia de terror", de acuerdo con su presidente Víctor Rayek Mizrahi.

"La de uniformes escolares representa mucha más venta que la ropa de caballero en el día del padre y que la ropa para dama en el día de la madre", dijo en entrevista con El Sol de México.

Millones de estudiantes de educación básica iniciarán el ciclo escolar 2021-2022 en un modelo hibrido, a través de plataformas digitales para atender las medidas de confinamiento por la pandemia y parcialmente en las aulas escolares.

El año pasado el regreso a clases sin uniformes provocó un recorte de 20 por ciento en la producción de la industria.