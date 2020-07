¿Atender hijos o trabajar? El dilema por la nueva economía con covid

Deb Perelman, autora de best sellers de cocina, vive en Nueva York, hace unos días recibió un correo de la escuela de sus hijos: en otoño reabrirán y sus pequeños podrán asistir físicamente al plantel educativo una de cada tres semanas.

Lo que desconcierta a esta madre, es que los trabajadores comienzan a regresar, por lo que desconoce qué pasará cuando no coincidan los horarios.

El consenso que ha encontrado con otros padres de familia es que todos están de acuerdo en que esto es una catástrofe, pero están demasiado cansados para levantar sus voces. Cada persona confiesa agotamiento, desesperación, siente que está perdiendo la cabeza, sabe que esto es insostenible.

Debería ser obvio, pero una condición previa no negociable de "volver a la normalidad" es que las familias también necesitan una normalidad a la que regresar, pero ni siquiera se sabe si es seguro enviar a los niños de regreso a la escuela. La otra cara más triste: varios mandarán a sus hijos de regreso, ya sea seguro o no, porque no puede permitirse no trabajar.

"´No deberías haber tenido hijos si no puedes cuidarlos´, es cómicamente troll, pero ha surgido con tanta frecuencia que uno podría preguntarse si se supone que debes educar a tus hijos por la noche", señala.

"´¿Por qué no disfrutas el tiempo extra de calidad con tu hijo?´ deja al descubierto lo que realmente está hirviendo debajo de la superficie: una visión retrógrada de que tal vez uno de los padres (es decir, la madre) no debería funcionar, que hacerlo es malo para los niños, que es egoísta perseguir ganancias financieras", escribe para el New York Times.

La autora menciona que es un sentimiento tan profundamente entretejido en la psique cultural, que hacer la sugerencia razonable de que uno no debería tener que abandonar una carrera o la oficina si reabren las escuelas se consideran una oportunidad para volver a deliberar esto.

Por otro lado, hay padres que tienen la suerte de un abuelo que puede entrar al ruedo o los bolsillos profundos para una niñera de tiempo completo. Sin embargo, esos son privilegios que pocos cuentan, al igual que mantenerse con un sólo salario.

"Me molestan los artículos que ven la lucha de los padres que trabajan este año como una preocupación emocional. No estamos agotados porque la vida es difícil este año. Estamos agotados porque nos están volcando las ruedas de una economía que ha desconcertado a los padres trabajadores", lamenta.

PADRES Y MAESTROS 24/7

Deb Perelman describe que las primeras semanas de cierre de escuelas y negocios fueron tremendamente estresantes. Ella se aseguraba de que su esposo, que normalmente habría trabajado en oficina, no se perdiera las reuniones, una llamada o un correo electrónico, mientras administraba los programas de aprendizaje remoto de sus dos hijos, y labores que le llevaban hasta las 2 de la mañana cada noche.

Tres semanas más tarde, su estrés de equilibrio laboral-marital se evaporó cuando su esposo fue suspendido. Se hizo cargo de la educación en el hogar y, básicamente, de todo lo demás, ya que ella se convirtió en el único sostén de la familia, tratando de trabajar tan duro como podía, a cada hora. La semana pasada, él fue despedido por completo.

No obstante, reconoce que habla desde una posición de privilegio significativo. Hasta hace poco, eran una familia de dos ingresos con ahorros viviendo en una de las ciudades más caras del mundo. Cuentan con computadoras portátiles, tabletas, Wi-Fi, y no lo piensan dos veces antes de pedir lápices, papel, marcadores y cualquier otra cosa que consideran podría ayudar a sus hijos.

MADRES PROFESIONISTAS, REDUCEN OPORTUNIDADES

Las pérdidas a largo plazo para los adultos profesionales también serán incalculables y afectarán desproporcionadamente a las madres. Las madres trabajadoras de todo el país sienten que están siendo expulsadas de la fuerza laboral o de trabajos a tiempo parcial, ya que sus responsabilidades en el hogar se han multiplicado.

"Una amiga acaba de solicitar un trabajo y me dice que ni siquiera puede imaginar cómo sería capaz de aceptarlo si sus hijos no están realmente en la escuela. Existe la idea de que las personas pueden alejarse de las carreras y simplemente retomarlas donde las dejaron, a pesar de que sabemos que las mujeres que abandonan la fuerza laboral para cuidar a los niños a menudo tienen problemas para volver a ingresar", comenta.

IMPACTO EN LOS NIÑOS

Pero la autora asegura que el impacto en los niños seguirá siendo significativo. Los estudiantes perderán la mayor parte de un año de aprendizaje ya que los padres, sus nuevos maestros no capacitados, no pueden supervisar de manera significativa mientras siguen laborando o están próximos a regresar a la oficina.

En el mejor de los casos, los niños estarán malhumorados y enloquecidos ya que no realizan suficiente actividad física porque ahora están atados a los espacios de trabajo de sus padres todo el día, corriendo por la sala en lugar de aire fresco. Sin interacciones sociales con otros niños, constantemente buscan la atención de los padres de mala manera, lo que agota aún más el estado de ánimo en el hogar.

Pero también está la otra moneda, los niños que no pueden aprender de forma remota, que necesitan servicios vinculados a las escuelas o aquellos que corren un mayor riesgo de complicaciones si contraen el virus y es posible que no puedan regresar a los planteles.

El aprendizaje remoto ya ha ampliado las brechas de rendimiento racial y socioeconómico debido a las disparidades en el acceso a los tutores tecnológicos. A medida que la economía de covid-19 aplasta a los padres, también lo hacen los niños que necesitan más apoyo. No es de extrañar que la Academia Americana de Pediatría haya publicado una declaración este fin de semana instando a los estudiantes a estar físicamente presentes en la escuela tanto como sea posible este otoño.